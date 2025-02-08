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В ХАМАС сообщили, что заявления Трампа не повлияют на перемирие в Газе - РИА Новости, 08.02.2025
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09:02 08.02.2025 (обновлено: 09:03 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/hamas-1998111151.html
В ХАМАС сообщили, что заявления Трампа не повлияют на перемирие в Газе
В ХАМАС сообщили, что заявления Трампа не повлияют на перемирие в Газе - РИА Новости, 08.02.2025
В ХАМАС сообщили, что заявления Трампа не повлияют на перемирие в Газе
Заявления президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев не повлияют на выполнение палестинским движением ХАМАС первого этапа соглашения о перемирии в РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T09:02:00+03:00
2025-02-08T09:03:00+03:00
в мире
сша
израиль
иордания
дональд трамп
сами абу зухри
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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АНКАРА, 8 фев - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев не повлияют на выполнение палестинским движением ХАМАС первого этапа соглашения о перемирии в Газе, заявил представитель движения Сами Абу Зухри. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. "Заявления Трампа не повлияют на соглашение о прекращении огня, которое в настоящее время находится на первом этапе. У нас нет никакой оценки влияния этих заявлений на вторую фазу соглашения и его продолжение", - сказал представитель движения в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север сектора.
https://ria.ru/20250206/palestina-1997766222.html
https://ria.ru/20250205/tramp-1997477633.html
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в мире, сша, израиль, иордания, дональд трамп, сами абу зухри, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Иордания, Дональд Трамп, Сами Абу Зухри, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ХАМАС сообщили, что заявления Трампа не повлияют на перемирие в Газе

Представитель ХАМАС Зухри: заявления Трампа не повлияют на соглашение по Газе

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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АНКАРА, 8 фев - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев не повлияют на выполнение палестинским движением ХАМАС первого этапа соглашения о перемирии в Газе, заявил представитель движения Сами Абу Зухри.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Палестине отреагировали на идею Трампа о контроле США над сектором Газа
6 февраля, 15:52
"Заявления Трампа не повлияют на соглашение о прекращении огня, которое в настоящее время находится на первом этапе. У нас нет никакой оценки влияния этих заявлений на вторую фазу соглашения и его продолжение", - сказал представитель движения в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север сектора.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы
5 февраля, 12:37
 
В миреСШАИзраильИорданияДональд ТрампСами Абу ЗухриХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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