https://ria.ru/20250208/hamas-1998111151.html

В ХАМАС сообщили, что заявления Трампа не повлияют на перемирие в Газе

В ХАМАС сообщили, что заявления Трампа не повлияют на перемирие в Газе - РИА Новости, 08.02.2025

В ХАМАС сообщили, что заявления Трампа не повлияют на перемирие в Газе

Заявления президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев не повлияют на выполнение палестинским движением ХАМАС первого этапа соглашения о перемирии в РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T09:02:00+03:00

2025-02-08T09:02:00+03:00

2025-02-08T09:03:00+03:00

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сша

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АНКАРА, 8 фев - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев не повлияют на выполнение палестинским движением ХАМАС первого этапа соглашения о перемирии в Газе, заявил представитель движения Сами Абу Зухри. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. "Заявления Трампа не повлияют на соглашение о прекращении огня, которое в настоящее время находится на первом этапе. У нас нет никакой оценки влияния этих заявлений на вторую фазу соглашения и его продолжение", - сказал представитель движения в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север сектора.

https://ria.ru/20250206/palestina-1997766222.html

https://ria.ru/20250205/tramp-1997477633.html

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в мире, сша, израиль, иордания, дональд трамп, сами абу зухри, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году