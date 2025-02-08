https://ria.ru/20250208/gruziya-1998185256.html

В Грузии сделали резкое заявление об отношениях с Россией

В Грузии сделали резкое заявление об отношениях с Россией - РИА Новости, 08.02.2025

В Грузии сделали резкое заявление об отношениях с Россией

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал восстановление дипломатических отношений Грузии с Россией маловероятным. Его слова приводит Euronews. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T19:38:00+03:00

2025-02-08T19:38:00+03:00

2025-02-08T19:38:00+03:00

в мире

грузия

россия

ираклий кобахидзе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986222537_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_763bf97450fcc7d0ec5e45294e70af54.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал восстановление дипломатических отношений Грузии с Россией маловероятным. Его слова приводит Euronews."(У Грузии — Прим. ред.) нет возможности восстановить дипломатические отношения (с Россией — Прим. ред.) из-за <…> так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона", — заявил он.При этом политик добавил, что Тбилиси придерживается принципа прагматизма в отношениях с Москвой.В декабре замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Россия остается готовой идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готов официальный Тбилиси.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20250206/osetiya-1997841387.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе