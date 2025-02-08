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В Грузии сделали резкое заявление об отношениях с Россией - РИА Новости, 08.02.2025
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19:38 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/gruziya-1998185256.html
В Грузии сделали резкое заявление об отношениях с Россией
В Грузии сделали резкое заявление об отношениях с Россией - РИА Новости, 08.02.2025
В Грузии сделали резкое заявление об отношениях с Россией
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал восстановление дипломатических отношений Грузии с Россией маловероятным. Его слова приводит Euronews. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T19:38:00+03:00
2025-02-08T19:38:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал восстановление дипломатических отношений Грузии с Россией маловероятным. Его слова приводит Euronews."(У Грузии — Прим. ред.) нет возможности восстановить дипломатические отношения (с Россией — Прим. ред.) из-за &lt;…&gt; так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона", — заявил он.При этом политик добавил, что Тбилиси придерживается принципа прагматизма в отношениях с Москвой.В декабре замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Россия остается готовой идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готов официальный Тбилиси.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
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в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе
В Грузии сделали резкое заявление об отношениях с Россией

Премьер Кобахидзе исключил возможность восстановления дипотношений Грузии с РФ

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал восстановление дипломатических отношений Грузии с Россией маловероятным. Его слова приводит Euronews.
"(У Грузии — Прим. ред.) нет возможности восстановить дипломатические отношения (с Россией — Прим. ред.) из-за <…> так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона", — заявил он.
При этом политик добавил, что Тбилиси придерживается принципа прагматизма в отношениях с Москвой.
В декабре замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Россия остается готовой идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готов официальный Тбилиси.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
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