В Грузии сделали резкое заявление об отношениях с Россией
Премьер Кобахидзе исключил возможность восстановления дипотношений Грузии с РФ
© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал восстановление дипломатических отношений Грузии с Россией маловероятным. Его слова приводит Euronews.
"(У Грузии — Прим. ред.) нет возможности восстановить дипломатические отношения (с Россией — Прим. ред.) из-за <…> так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона", — заявил он.
В декабре замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Россия остается готовой идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готов официальный Тбилиси.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.