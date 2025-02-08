https://ria.ru/20250208/gruziya-1998093933.html

В Грузии призвали извиниться после заявления Трампа

В Грузии призвали извиниться после заявления Трампа - РИА Новости, 08.02.2025

В Грузии призвали извиниться после заявления Трампа

Все, кто критиковал закон об иностранных агентах, теперь должны принести Грузии извинения. Об этом написал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T01:05:00+03:00

2025-02-08T01:05:00+03:00

2025-02-08T01:05:00+03:00

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грузия

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дональд трамп

илон маск

ираклий кобахидзе

агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Все, кто критиковал закон об иностранных агентах, теперь должны принести Грузии извинения. Об этом написал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети Facebook*, комментируя заявление президента США Дональда Трампа об огромных масштабах коррупции в Американском агентстве международного развития (USAID)."Пришло время всем иностранцам, которые боролись против закона "О прозрачности иностранного влияния", извиниться перед грузинским правительством и грузинским народом", — написал он.В конце прошлого года власти Грузии ранее приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ**-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Евросоюз раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.В свою очередь, премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству Грузии в Евросоюзе, что вызвало массовые митинги оппозиции.Глава нового DOGE и предприниматель Илон Маск второго февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства.На прошлой неделе USAID сообщило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. СМИ сообщали, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван. Сокращение якобы коснется 97% служащих.Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом, исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политики, поскольку USAID тратило деньги "во вред" США.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250205/usaid-1997532733.html

https://ria.ru/20250203/gruzija-1997155806.html

https://ria.ru/20250207/tramp-1998032652.html

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в мире, грузия, сша, тбилиси, дональд трамп, илон маск, ираклий кобахидзе, агентство по международному развитию сша