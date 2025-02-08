В Грузии призвали извиниться после заявления Трампа
Папуашвили призвал критиков закона об иноагентах извиниться перед Грузией
Вид на здание парламента в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Все, кто критиковал закон об иностранных агентах, теперь должны принести Грузии извинения. Об этом написал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети Facebook*, комментируя заявление президента США Дональда Трампа об огромных масштабах коррупции в Американском агентстве международного развития (USAID).
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"Пришло время всем иностранцам, которые боролись против закона "О прозрачности иностранного влияния", извиниться перед грузинским правительством и грузинским народом", — написал он.
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В конце прошлого года власти Грузии ранее приняли два закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ**-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", также известный как закон об иноагентах. Евросоюз раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан этой страны.
В свою очередь, премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству Грузии в Евросоюзе, что вызвало массовые митинги оппозиции.
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На прошлой неделе USAID сообщило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. СМИ сообщали, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван. Сокращение якобы коснется 97% служащих.
Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом, исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политики, поскольку USAID тратило деньги "во вред" США.
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