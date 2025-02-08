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В Тбилиси назвали критику грузинских законов в ЕК лицемерием - РИА Новости, 08.02.2025
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16:47 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/gruzija-1998155429.html
В Тбилиси назвали критику грузинских законов в ЕК лицемерием
В Тбилиси назвали критику грузинских законов в ЕК лицемерием - РИА Новости, 08.02.2025
В Тбилиси назвали критику грузинских законов в ЕК лицемерием
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал лицемерным заявление главы европейской дипломатии Каю Каллас и еврокомиссара по расширению ЕС Марту Кос, в... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T16:47:00+03:00
2025-02-08T16:47:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал лицемерным заявление главы европейской дипломатии Каю Каллас и еврокомиссара по расширению ЕС Марту Кос, в котором они критикуют законы правящей партии "Грузинская мечта". Ранее Каллас и Кос опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что Грузия серьезно отошла от демократических стандартов и не соответствует ожиданиям Евросоюза. Обращение касалось недавнего ужесточения "Грузинской мечтой" поправок в кодекс об административных правонарушениях и уголовный кодекс в связи с нарушениями на митингах. Власти Грузии так же планируют принять аналогичный американскому закон об иноагентах, а также законы, регулирующие финансирование СМИ и журналистскую этику. "Поразительно, что вместо признания ошибок, осуждения насильственных митингов и обнародования информации о финансах Европейского фонда демократии, мы слышим неосведомленные и необоснованные обвинения в адрес Грузии. И это лицемерие, когда институты, которые сами не признают отчет ОБСЕ/БДИПЧ о выборах, призывают нас принять во внимание будущие отчеты ОБСЕ/БДИПЧ о законах", - отмечено в заявлении Папуашвили, которое распространяет пресс-служба правительства.
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в мире, грузия, кайя каллас, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, евросоюз, еврокомиссия, тбилиси
В мире, Грузия, Кайя Каллас, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Евросоюз, Еврокомиссия, Тбилиси
В Тбилиси назвали критику грузинских законов в ЕК лицемерием

Спикер парламента Грузии Папуашвили назвал заявления Каллас и Кос лицемерными

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на здание парламента в Тбилиси
Вид на здание парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Вид на здание парламента в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал лицемерным заявление главы европейской дипломатии Каю Каллас и еврокомиссара по расширению ЕС Марту Кос, в котором они критикуют законы правящей партии "Грузинская мечта".
Ранее Каллас и Кос опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что Грузия серьезно отошла от демократических стандартов и не соответствует ожиданиям Евросоюза. Обращение касалось недавнего ужесточения "Грузинской мечтой" поправок в кодекс об административных правонарушениях и уголовный кодекс в связи с нарушениями на митингах. Власти Грузии так же планируют принять аналогичный американскому закон об иноагентах, а также законы, регулирующие финансирование СМИ и журналистскую этику.
«
"Поразительно, что вместо признания ошибок, осуждения насильственных митингов и обнародования информации о финансах Европейского фонда демократии, мы слышим неосведомленные и необоснованные обвинения в адрес Грузии. И это лицемерие, когда институты, которые сами не признают отчет ОБСЕ/БДИПЧ о выборах, призывают нас принять во внимание будущие отчеты ОБСЕ/БДИПЧ о законах", - отмечено в заявлении Папуашвили, которое распространяет пресс-служба правительства.
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