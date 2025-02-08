https://ria.ru/20250208/gruzija-1998155429.html

В Тбилиси назвали критику грузинских законов в ЕК лицемерием

В Тбилиси назвали критику грузинских законов в ЕК лицемерием - РИА Новости, 08.02.2025

В Тбилиси назвали критику грузинских законов в ЕК лицемерием

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал лицемерным заявление главы европейской дипломатии Каю Каллас и еврокомиссара по расширению ЕС Марту Кос, в... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T16:47:00+03:00

2025-02-08T16:47:00+03:00

2025-02-08T16:47:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 8 фев - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал лицемерным заявление главы европейской дипломатии Каю Каллас и еврокомиссара по расширению ЕС Марту Кос, в котором они критикуют законы правящей партии "Грузинская мечта". Ранее Каллас и Кос опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что Грузия серьезно отошла от демократических стандартов и не соответствует ожиданиям Евросоюза. Обращение касалось недавнего ужесточения "Грузинской мечтой" поправок в кодекс об административных правонарушениях и уголовный кодекс в связи с нарушениями на митингах. Власти Грузии так же планируют принять аналогичный американскому закон об иноагентах, а также законы, регулирующие финансирование СМИ и журналистскую этику. "Поразительно, что вместо признания ошибок, осуждения насильственных митингов и обнародования информации о финансах Европейского фонда демократии, мы слышим неосведомленные и необоснованные обвинения в адрес Грузии. И это лицемерие, когда институты, которые сами не признают отчет ОБСЕ/БДИПЧ о выборах, призывают нас принять во внимание будущие отчеты ОБСЕ/БДИПЧ о законах", - отмечено в заявлении Папуашвили, которое распространяет пресс-служба правительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, кайя каллас, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, евросоюз, еврокомиссия, тбилиси