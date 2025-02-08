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Шольц увидел "угрозу" для Гренландии со стороны России вместо США - РИА Новости, 08.02.2025
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07:02 08.02.2025 (обновлено: 07:49 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/grenlandiya-1998105518.html
Шольц увидел "угрозу" для Гренландии со стороны России вместо США
Шольц увидел "угрозу" для Гренландии со стороны России вместо США - РИА Новости, 08.02.2025
Шольц увидел "угрозу" для Гренландии со стороны России вместо США
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью RND призвал усилить присутствие НАТО в Гренландии из-за опасности "изменения границ", при этом он не упомянул президента... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T07:02:00+03:00
2025-02-08T07:49:00+03:00
в мире
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олаф шольц
дональд трамп
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью RND призвал усилить присутствие НАТО в Гренландии из-за опасности "изменения границ", при этом он не упомянул президента США Дональда Трампа, но высказался в этом ключе об "угрозе" со стороны России и Китая."Границы нельзя изменять силой. &lt;…&gt; Этот принцип должен применяться ко всем. Кстати: изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют законные вопросы безопасности, которые нам необходимо обсуждать друг с другом в рамках НАТО. На мой взгляд, нам следует увеличить присутствие НАТО в Гренландии", — заявил Шольц.Канцлер призвал "держать спину прямо и говорить ясно, когда бросается вызов такому небольшому государству, как Дания", однако подчеркнул необходимость сохранять хорошие отношения с США."Для меня важно то, что США — наш самый важный союзник. Трансатлантическое сотрудничество имеет первостепенное значение. Вот почему мы продолжим делать все возможное для поддержания хороших отношений. Даже когда все становится сложнее", — добавил он.Шольц также отметил, что введение Трампом новых торговых пошлин ведет к конфронтации, а не взаимовыгодному сотрудничеству."Если такие шаги (введение пошлин — Прим. ред.) все же будут предприняты США, Комиссия ЕС в состоянии отреагировать в течение нескольких часов", — предупредил канцлер.Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пообещал ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова, а затем угрожал применить войска для силового захвата. Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии.
https://ria.ru/20250205/kreml-1997484979.html
https://ria.ru/20250208/tramp-1998099070.html
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в мире, сша, гренландия, россия, олаф шольц, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, США, Гренландия, Россия, Олаф Шольц, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Шольц увидел "угрозу" для Гренландии со стороны России вместо США

Шольц: контингент НАТО в Гренландии надо усилить из-за угроз со стороны РФ и КНР

© AP Photo / Markus Schreiber Олаф Шольц
 Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью RND призвал усилить присутствие НАТО в Гренландии из-за опасности "изменения границ", при этом он не упомянул президента США Дональда Трампа, но высказался в этом ключе об "угрозе" со стороны России и Китая.
«
"Границы нельзя изменять силой. <…> Этот принцип должен применяться ко всем. Кстати: изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют законные вопросы безопасности, которые нам необходимо обсуждать друг с другом в рамках НАТО. На мой взгляд, нам следует увеличить присутствие НАТО в Гренландии", — заявил Шольц.
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Канцлер призвал "держать спину прямо и говорить ясно, когда бросается вызов такому небольшому государству, как Дания", однако подчеркнул необходимость сохранять хорошие отношения с США.
"Для меня важно то, что США — наш самый важный союзник. Трансатлантическое сотрудничество имеет первостепенное значение. Вот почему мы продолжим делать все возможное для поддержания хороших отношений. Даже когда все становится сложнее", — добавил он.
Шольц также отметил, что введение Трампом новых торговых пошлин ведет к конфронтации, а не взаимовыгодному сотрудничеству.
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"Если такие шаги (введение пошлин — Прим. ред.) все же будут предприняты США, Комиссия ЕС в состоянии отреагировать в течение нескольких часов", — предупредил канцлер.
Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пообещал ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова, а затем угрожал применить войска для силового захвата.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии.
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