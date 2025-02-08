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Госдума может в феврале ратифицировать договор о безопасности с Белоруссией

Госдума может в феврале ратифицировать договор о безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 08.02.2025

Госдума может в феврале ратифицировать договор о безопасности с Белоруссией

Госдума в феврале может ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T15:05:00+03:00

2025-02-08T15:05:00+03:00

2025-02-08T15:09:00+03:00

союзное государство

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Госдума в феврале может ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщается в думской электронной базе. Ранее проект ратификации договора внес в Думу президент РФ Владимир Путин. "Включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 2025 года (февраль) в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению", - сказано в решении комитета ГД по делам СНГ. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит данный законопроект в приоритетном порядке. По его словам, договор о гарантиях безопасности с Белоруссией позволит обеспечить защиту суверенитета России и Белоруссии и их территориальную целостность. Председатель Госдумы отметил, что это особенно важно в условиях провокаций со стороны стран Евросоюза, в том числе граничащих с Белоруссией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, снг