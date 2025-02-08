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Госдума может в феврале ратифицировать договор о безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 08.02.2025
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Союзное государство
 
15:05 08.02.2025 (обновлено: 15:09 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/gosduma-1998143769.html
Госдума может в феврале ратифицировать договор о безопасности с Белоруссией
Госдума может в феврале ратифицировать договор о безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 08.02.2025
Госдума может в феврале ратифицировать договор о безопасности с Белоруссией
Госдума в феврале может ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства,... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T15:05:00+03:00
2025-02-08T15:09:00+03:00
союзное государство
белоруссия
россия
владимир путин
вячеслав володин
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Госдума в феврале может ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщается в думской электронной базе. Ранее проект ратификации договора внес в Думу президент РФ Владимир Путин. "Включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 2025 года (февраль) в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению", - сказано в решении комитета ГД по делам СНГ. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит данный законопроект в приоритетном порядке. По его словам, договор о гарантиях безопасности с Белоруссией позволит обеспечить защиту суверенитета России и Белоруссии и их территориальную целостность. Председатель Госдумы отметил, что это особенно важно в условиях провокаций со стороны стран Евросоюза, в том числе граничащих с Белоруссией.
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белоруссия, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, снг
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, СНГ
Госдума может в феврале ратифицировать договор о безопасности с Белоруссией

ГД в феврале может ратифицировать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Госдума в феврале может ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщается в думской электронной базе.
Ранее проект ратификации договора внес в Думу президент РФ Владимир Путин.
«
"Включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 2025 года (февраль) в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению", - сказано в решении комитета ГД по делам СНГ.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит данный законопроект в приоритетном порядке. По его словам, договор о гарантиях безопасности с Белоруссией позволит обеспечить защиту суверенитета России и Белоруссии и их территориальную целостность. Председатель Госдумы отметил, что это особенно важно в условиях провокаций со стороны стран Евросоюза, в том числе граничащих с Белоруссией.
Ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Раскрыты детали проекта договора с Белоруссией о гарантиях безопасности
5 февраля, 18:06
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФСНГ
 
 
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