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В ГД посоветовали не переходить по незнакомым ссылкам в комментариях - РИА Новости, 08.02.2025
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02:21 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/gosduma-1998097063.html
В ГД посоветовали не переходить по незнакомым ссылкам в комментариях
В ГД посоветовали не переходить по незнакомым ссылкам в комментариях - РИА Новости, 08.02.2025
В ГД посоветовали не переходить по незнакомым ссылкам в комментариях
Мошенники начали размещать вредоносные ссылки в комментариях в соцсетях и социальных платформах, переход по ним может привести к установке вредоносного... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T02:21:00+03:00
2025-02-08T02:21:00+03:00
технологии
антон немкин (депутат)
youtube
госдума рф
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мошенники начали размещать вредоносные ссылки в комментариях в соцсетях и социальных платформах, переход по ним может привести к установке вредоносного программного обеспечения или краже данных, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "В последние годы злоумышленники активно используют социальные платформы, например YouTube, для распространения вредоносных ссылок. Один из новых трендов — размещение ссылок на вредоносные архивы, загруженные в облачные хранилища. Такие ссылки часто встречаются в комментариях к роликам или описаниях по ними и выглядят как обычные файлы, обещающие полезный контент, будь то программное обеспечение, документы или мультимедиа", - сказал он РИА Новости. По его словам, скачивание и даже открытие таких архивов может привести к установке вредоносного программного обеспечения, краже данных или шифрованию устройства с целью вымогательства. По мнению Немкина, особую опасность представляют архивы, скрывающие вредоносные файлы, содержащие в себе готовые к запуску компьютерные программы. "Злоумышленники часто маскируют их под популярные форматы, такие как PDF или JPEG, чтобы обмануть пользователей. Кроме того, использование облачных сервисов добавляет правдоподобности, так как эти платформы зачастую ассоциируются с безопасностью. Однако стоит помнить, что облачные хранилища не всегда могут моментально идентифицировать и блокировать вредоносные файлы, особенно если они заархивированы и защищены паролем", - отметил парламентарий. Немкин считает, что для защиты от таких угроз пользователям необходимо соблюдать меры предосторожности: избегать скачивания файлов из непроверенных источников, особенно из комментариев и описаний на YouTube, использовать антивирусное программное обеспечение с функцией сканирования архивов, быть осторожными с любыми файлами, требующими ввода пароля для распаковки. "Образовательные кампании и развитие технологий фильтрации контента со стороны платформ также играют важную роль в борьбе с подобными угрозами, однако от YouTube этого ждать не приходится, поэтому полагаться на платформу не стоит", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250109/gosduma-1992869588.html
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технологии, антон немкин (депутат), youtube, госдума рф
Технологии, Антон Немкин (депутат), YouTube, Госдума РФ
В ГД посоветовали не переходить по незнакомым ссылкам в комментариях

Депутат Немкин: переход по ссылкам может привести к установке вредоносного ПО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мошенники начали размещать вредоносные ссылки в комментариях в соцсетях и социальных платформах, переход по ним может привести к установке вредоносного программного обеспечения или краже данных, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"В последние годы злоумышленники активно используют социальные платформы, например YouTube, для распространения вредоносных ссылок. Один из новых трендов — размещение ссылок на вредоносные архивы, загруженные в облачные хранилища. Такие ссылки часто встречаются в комментариях к роликам или описаниях по ними и выглядят как обычные файлы, обещающие полезный контент, будь то программное обеспечение, документы или мультимедиа", - сказал он РИА Новости.
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По его словам, скачивание и даже открытие таких архивов может привести к установке вредоносного программного обеспечения, краже данных или шифрованию устройства с целью вымогательства.
По мнению Немкина, особую опасность представляют архивы, скрывающие вредоносные файлы, содержащие в себе готовые к запуску компьютерные программы.
"Злоумышленники часто маскируют их под популярные форматы, такие как PDF или JPEG, чтобы обмануть пользователей. Кроме того, использование облачных сервисов добавляет правдоподобности, так как эти платформы зачастую ассоциируются с безопасностью. Однако стоит помнить, что облачные хранилища не всегда могут моментально идентифицировать и блокировать вредоносные файлы, особенно если они заархивированы и защищены паролем", - отметил парламентарий.
Немкин считает, что для защиты от таких угроз пользователям необходимо соблюдать меры предосторожности: избегать скачивания файлов из непроверенных источников, особенно из комментариев и описаний на YouTube, использовать антивирусное программное обеспечение с функцией сканирования архивов, быть осторожными с любыми файлами, требующими ввода пароля для распаковки.
"Образовательные кампании и развитие технологий фильтрации контента со стороны платформ также играют важную роль в борьбе с подобными угрозами, однако от YouTube этого ждать не приходится, поэтому полагаться на платформу не стоит", - заключил парламентарий.
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