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В Донецке почтили память командира батальона "Сомали" Гиви - РИА Новости, 08.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:16 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/givi-1998199589.html
В Донецке почтили память командира батальона "Сомали" Гиви
В Донецке почтили память командира батальона "Сомали" Гиви - РИА Новости, 08.02.2025
В Донецке почтили память командира батальона "Сомали" Гиви
В Донецке на Аллее Героев почтили память погибшего семь лет назад командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви", рассказал... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T22:16:00+03:00
2025-02-08T22:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
донбасс
михаил толстых (гиви)
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. В Донецке на Аллее Героев почтили память погибшего семь лет назад командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви", рассказал журналистам первый замминистра молодежной политики ДНР Константин Комленок. "Михаил Толстых, известный всему миру как "Гиви", стал настоящим символом борьбы Донбасса. Его имя – это стойкость, честь и боевое братство. Враг не смог победить его в бою, поэтому выбрал подлость и террор. Сегодня Михаила нет с нами, но его дело живёт. "Сомали" продолжает освобождать Донбасс", - сказал Комленок. Командир батальона "Сомали" Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на территории его воинской части в Макеевке. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". Сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей позднее признался в интервью украинским СМИ, что взрывное устройство, которое привело к гибели Толстых, заложила девушка-агент Службы безопасности Украины.
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в мире, донецкая народная республика, донецк, донбасс, михаил толстых (гиви)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Донбасс, Михаил Толстых (Гиви)
В Донецке почтили память командира батальона "Сомали" Гиви

В Донецке почтили память погибшего 7 лет назад комбата "Сомали" Михаила Толстых

© РИА Новости / Ирина Геращенко | Перейти в медиабанкПлакат, посвященный командиру батальона ополчения ДНР "Сомали" Михаилу Толстых (позывной "Гиви") в Донецке
Плакат, посвященный командиру батальона ополчения ДНР Сомали Михаилу Толстых (позывной Гиви) в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Плакат, посвященный командиру батальона ополчения ДНР "Сомали" Михаилу Толстых (позывной "Гиви") в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. В Донецке на Аллее Героев почтили память погибшего семь лет назад командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви", рассказал журналистам первый замминистра молодежной политики ДНР Константин Комленок.
«
"Михаил Толстых, известный всему миру как "Гиви", стал настоящим символом борьбы Донбасса. Его имя – это стойкость, честь и боевое братство. Враг не смог победить его в бою, поэтому выбрал подлость и террор. Сегодня Михаила нет с нами, но его дело живёт. "Сомали" продолжает освобождать Донбасс", - сказал Комленок.
Командир батальона "Сомали" Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на территории его воинской части в Макеевке. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса".
Сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей позднее признался в интервью украинским СМИ, что взрывное устройство, которое привело к гибели Толстых, заложила девушка-агент Службы безопасности Украины.
Герой ДНР Михаил Толстых с позывным Гиви - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
В Донецке появились баннеры с изображением героя ДНР Гиви
8 февраля 2024, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкДонбассМихаил Толстых (Гиви)
 
 
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