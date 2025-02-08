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В Донецке почтили память командира батальона "Сомали" Гиви

В Донецке почтили память командира батальона "Сомали" Гиви - РИА Новости, 08.02.2025

В Донецке почтили память командира батальона "Сомали" Гиви

В Донецке на Аллее Героев почтили память погибшего семь лет назад командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви", рассказал... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T22:16:00+03:00

2025-02-08T22:16:00+03:00

2025-02-08T22:16:00+03:00

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. В Донецке на Аллее Героев почтили память погибшего семь лет назад командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви", рассказал журналистам первый замминистра молодежной политики ДНР Константин Комленок. "Михаил Толстых, известный всему миру как "Гиви", стал настоящим символом борьбы Донбасса. Его имя – это стойкость, честь и боевое братство. Враг не смог победить его в бою, поэтому выбрал подлость и террор. Сегодня Михаила нет с нами, но его дело живёт. "Сомали" продолжает освобождать Донбасс", - сказал Комленок. Командир батальона "Сомали" Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на территории его воинской части в Макеевке. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". Сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей позднее признался в интервью украинским СМИ, что взрывное устройство, которое привело к гибели Толстых, заложила девушка-агент Службы безопасности Украины.

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донецкая народная республика

донецк

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк, донбасс, михаил толстых (гиви)