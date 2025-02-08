В Донецке почтили память командира батальона "Сомали" Гиви
В Донецке почтили память погибшего 7 лет назад комбата "Сомали" Михаила Толстых
© РИА Новости / Ирина Геращенко | Перейти в медиабанкПлакат, посвященный командиру батальона ополчения ДНР "Сомали" Михаилу Толстых (позывной "Гиви") в Донецке
Плакат, посвященный командиру батальона ополчения ДНР "Сомали" Михаилу Толстых (позывной "Гиви") в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. В Донецке на Аллее Героев почтили память погибшего семь лет назад командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным "Гиви", рассказал журналистам первый замминистра молодежной политики ДНР Константин Комленок.
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"Михаил Толстых, известный всему миру как "Гиви", стал настоящим символом борьбы Донбасса. Его имя – это стойкость, честь и боевое братство. Враг не смог победить его в бою, поэтому выбрал подлость и террор. Сегодня Михаила нет с нами, но его дело живёт. "Сомали" продолжает освобождать Донбасс", - сказал Комленок.
Командир батальона "Сомали" Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на территории его воинской части в Макеевке. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса".
Сотрудник украинской спецслужбы Олег Сурегей позднее признался в интервью украинским СМИ, что взрывное устройство, которое привело к гибели Толстых, заложила девушка-агент Службы безопасности Украины.
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8 февраля 2024, 17:14