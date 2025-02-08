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Генконсульство РФ в Нью-Йорке проведет мероприятия к 80-летию Победы - РИА Новости, 08.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:37 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/genkonsulstvo-1998114402.html
Генконсульство РФ в Нью-Йорке проведет мероприятия к 80-летию Победы
Генконсульство РФ в Нью-Йорке проведет мероприятия к 80-летию Победы - РИА Новости, 08.02.2025
Генконсульство РФ в Нью-Йорке проведет мероприятия к 80-летию Победы
Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне планирует провести вместе с ветеранскими организациями ряд... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T09:37:00+03:00
2025-02-08T09:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
нью-йорк (город)
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне планирует провести вместе с ветеранскими организациями ряд памятных мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости генконсул Александр Захаров. "Текущий год – особый, знаменующий собой 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Совместно с ветеранскими организациями округа планируем ряд мероприятий, посвященных этой исторической дате", – сказал Захаров. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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россия, нью-йорк (город), владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Нью-Йорк (город), Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Генконсульство РФ в Нью-Йорке проведет мероприятия к 80-летию Победы

Генконсульство РФ в Нью-Йорке планирует провести мероприятия к 80-летию Победы

CC BY-SA 3.0 / Gryffindor / Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
CC BY-SA 3.0 / Gryffindor /
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне планирует провести вместе с ветеранскими организациями ряд памятных мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости генконсул Александр Захаров.
"Текущий год – особый, знаменующий собой 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Совместно с ветеранскими организациями округа планируем ряд мероприятий, посвященных этой исторической дате", – сказал Захаров.
Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияНью-Йорк (город)Владимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире
 
 
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