https://ria.ru/20250208/genkonsulstvo-1998114402.html
Генконсульство РФ в Нью-Йорке проведет мероприятия к 80-летию Победы
Генконсульство РФ в Нью-Йорке проведет мероприятия к 80-летию Победы - РИА Новости, 08.02.2025
Генконсульство РФ в Нью-Йорке проведет мероприятия к 80-летию Победы
Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне планирует провести вместе с ветеранскими организациями ряд... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T09:37:00+03:00
2025-02-08T09:37:00+03:00
2025-02-08T09:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
нью-йорк (город)
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593722275_0:1994:1446:2808_1920x0_80_0_0_1bf6bb351de6120124b809a8a43cedf3.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне планирует провести вместе с ветеранскими организациями ряд памятных мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости генконсул Александр Захаров. "Текущий год – особый, знаменующий собой 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Совместно с ветеранскими организациями округа планируем ряд мероприятий, посвященных этой исторической дате", – сказал Захаров. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
https://ria.ru/20250208/ssha-1998100381.html
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593722275_0:2020:1473:3125_1920x0_80_0_0_23b8db499fbd2a60fd15b97fbe73541e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нью-йорк (город), владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Нью-Йорк (город), Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Генконсульство РФ в Нью-Йорке проведет мероприятия к 80-летию Победы
Генконсульство РФ в Нью-Йорке планирует провести мероприятия к 80-летию Победы