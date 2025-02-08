https://ria.ru/20250208/genkonsulstvo-1998114402.html

Генконсульство РФ в Нью-Йорке проведет мероприятия к 80-летию Победы

Генконсульство РФ в Нью-Йорке проведет мероприятия к 80-летию Победы - РИА Новости, 08.02.2025

Генконсульство РФ в Нью-Йорке проведет мероприятия к 80-летию Победы

Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне планирует провести вместе с ветеранскими организациями ряд... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T09:37:00+03:00

2025-02-08T09:37:00+03:00

2025-02-08T09:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

нью-йорк (город)

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 8 фев – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне планирует провести вместе с ветеранскими организациями ряд памятных мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости генконсул Александр Захаров. "Текущий год – особый, знаменующий собой 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Совместно с ветеранскими организациями округа планируем ряд мероприятий, посвященных этой исторической дате", – сказал Захаров. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20250208/ssha-1998100381.html

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россия, нью-йорк (город), владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире