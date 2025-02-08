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В Турции в штыки встретили заявления Трампа о секторе Газа
В Турции в штыки встретили заявления Трампа о секторе Газа - РИА Новости, 08.02.2025
В Турции в штыки встретили заявления Трампа о секторе Газа
Земли Палестины не являются купоном для продажи президенту США Дональду Трампу и его компаниям, это собственность палестинского народа, заявил спикер Великого... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T20:49:00+03:00
2025-02-08T20:49:00+03:00
2025-02-08T20:49:00+03:00
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АНКАРА, 8 фев – РИА Новости. Земли Палестины не являются купоном для продажи президенту США Дональду Трампу и его компаниям, это собственность палестинского народа, заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. "Они говорят, что если вы передадите это место нам, то мы сделаем из него прекрасный курорт. Я хотел бы сказать это очень четко. Земли мусульманских палестинцев, земли христианских палестинцев - это не купоны для продажи Трампу и его компаниям, это собственность палестинского народа, родина палестинского народа… Пусть некоторые очаги опеки трепещут сколько угодно. Не будет ничего, кроме того, что скажет нация. Ни о каком суверенитете, кроме национального, в этой стране не может быть и речи", - приводит слова Куртулмуша госагентство Anadolu.
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в мире, сша, палестина, турция, дональд трамп, нуман куртулмуш, сектор газа
В мире, США, Палестина, Турция, Дональд Трамп, Нуман Куртулмуш, Сектор Газа
В Турции в штыки встретили заявления Трампа о секторе Газа
Спикер Куртулмуш: земли Палестины не являются купоном для продажи Трампу