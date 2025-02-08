https://ria.ru/20250208/gaz-1998111332.html

Уровень запасов газа в ПХГ в ЕС опустился ниже 50 процентов

Уровень запасов газа в ПХГ в ЕС опустился ниже 50 процентов - РИА Новости, 08.02.2025

Уровень запасов газа в ПХГ в ЕС опустился ниже 50 процентов

Уровень запасов газохранилищ в ЕС опустился ниже 50%, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T09:03:00+03:00

2025-02-08T09:03:00+03:00

2025-02-08T14:57:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Уровень запасов газохранилищ в ЕС опустился ниже 50%, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).По состоянию на газовые сутки 6 февраля (завершились утром 7 февраля) европейские хранилища заполнены на 49,99%. Это на 18,2 процентного пункта меньше, чем было на ту же дату в прошлом году. А с начала сезона отбора газа из хранилищ — начала ноября — уровень заполненности уменьшился уже на 45,2 процентного пункта.В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 55,7 миллиарда кубометров. Это примерно на 19,9 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году.Эксперты Института энергетики и финансов отмечали, что в феврале — марте в зависимости от погоды будет "съедено" еще 12-20 миллиардов кубометров запасов. На 1 апреля их уровень должен составить от 34% до 42% (в 2024 году было 61%), уточняли они.Страны ЕС за три месяца отобрали больше газа, чем закачали за семь месяцев: около 50,4 миллиарда кубометров по сравнению с примерно 41,2 миллиарда кубометров.Высокие темпы отбора объясняются в том числе снижением общего предложения после остановки с начала года транзита российского газа через Украину. Поставки по украинскому маршруту в объеме около 15-16 миллиардов кубометров газа в год шли в Молдавию и четыре страны ЕС: Словакию, Австрию, Италию, Чехию.

https://ria.ru/20250203/ukraina-1996886955.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европа, евросоюз