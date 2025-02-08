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Франция не ответила на запрос о законности вербовки наемников, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2025
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03:42 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/frantsiya-1998099744.html
Франция не ответила на запрос о законности вербовки наемников, заявил посол
Франция не ответила на запрос о законности вербовки наемников, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2025
Франция не ответила на запрос о законности вербовки наемников, заявил посол
Франция по-прежнему не отвечает на запросы о законности вербовки наемников посольством Украины в Париже, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T03:42:00+03:00
2025-02-08T03:42:00+03:00
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алексей мешков
стефан сежурне
себастьян лекорню
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Франция по-прежнему не отвечает на запросы о законности вербовки наемников посольством Украины в Париже, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "Мы обратились по этому вопросу во французский МИД. При том что действительно во всех странах наемничество запрещено, тем более когда иностранное государство через свои официальные представительства ведет вербовку наемников - это вообще скандальная ситуация. Но никаких ответов от французской стороны мы не получили", - сказал посол. На главной странице посольства Украины во Франции размещен баннер со словами: "Сражайтесь за Украину, запишитесь в легион волонтеров сейчас". Он адресован "иностранным гражданам, желающим присоединиться к международному легиону обороны Украины". Запись открыта для граждан в возрасте от 18 до 60 лет без судимостей и хронических заболеваний. Прилагается анкета, в которой среди прочего спрашивается про предыдущий опыт участия в боевых действиях, а также про уровень владения оружием, включая автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, гранатометы, минометы и артиллерию. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, открещивается от своих соотечественников в украинских подразделениях. В феврале экс-глава МИД Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и получение ранений еще троими. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
https://ria.ru/20250206/zelenskiy-1997844831.html
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в мире, франция, украина, париж, алексей мешков, стефан сежурне, себастьян лекорню, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Украина, Париж, Алексей Мешков, Стефан Сежурне, Себастьян Лекорню, Вооруженные силы Украины
Франция не ответила на запрос о законности вербовки наемников, заявил посол

Посол Мешков: Франция не отвечает на запросы о законности вербовки наемников

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкАлексей Мешков
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Алексей Мешков. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Франция по-прежнему не отвечает на запросы о законности вербовки наемников посольством Украины в Париже, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Мы обратились по этому вопросу во французский МИД. При том что действительно во всех странах наемничество запрещено, тем более когда иностранное государство через свои официальные представительства ведет вербовку наемников - это вообще скандальная ситуация. Но никаких ответов от французской стороны мы не получили", - сказал посол.
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На главной странице посольства Украины во Франции размещен баннер со словами: "Сражайтесь за Украину, запишитесь в легион волонтеров сейчас". Он адресован "иностранным гражданам, желающим присоединиться к международному легиону обороны Украины". Запись открыта для граждан в возрасте от 18 до 60 лет без судимостей и хронических заболеваний. Прилагается анкета, в которой среди прочего спрашивается про предыдущий опыт участия в боевых действиях, а также про уровень владения оружием, включая автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, гранатометы, минометы и артиллерию.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, открещивается от своих соотечественников в украинских подразделениях. В феврале экс-глава МИД Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и получение ранений еще троими. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
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