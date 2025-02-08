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Посол Кузнецов раскритиковал политику Финляндии в роли председателя ОБСЕ - РИА Новости, 08.02.2025
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09:31 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/finljandija-1998113727.html
Посол Кузнецов раскритиковал политику Финляндии в роли председателя ОБСЕ
Посол Кузнецов раскритиковал политику Финляндии в роли председателя ОБСЕ - РИА Новости, 08.02.2025
Посол Кузнецов раскритиковал политику Финляндии в роли председателя ОБСЕ
Финляндия на посту председателя ОБСЕ продвигает неконсенсусную повестку в интересах только одной группы государств-участников, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T09:31:00+03:00
2025-02-08T09:31:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Финляндия на посту председателя ОБСЕ продвигает неконсенсусную повестку в интересах только одной группы государств-участников, заявил в интервью РИА Новости посол России в этой стране Павел Кузнецов. Финляндия приняла председательство в ОБСЕ от Мальты 1 января 2025 года. "Первые шаги Финляндии в качестве председателя ОБСЕ вызывают серьезные вопросы… Забыв, что в соответствии с мандатом действующего председательства ОБСЕ его ключевой задачей является забота о консенсусном принципе принятия решений и выполнение функций "честного брокера", содействующего поддержанию взаимоуважительного диалога между всеми странами-членами, финны с энтузиазмом принялись продвигать неконсенсусную повестку в интересах лишь одной группы государств-участников", - сказал посол. Глава дипмиссии добавил, что Финляндия, которая стояла у истоков ОБСЕ и, казалось бы, должна приложить все силы для отстаивания лежащих в основе ее работы принципов Хельсинкского заключительного акта 1975 года, на деле демонстрирует совершенно иные, конфронтационные подходы. "С самого начала финского председательства мы слышим избитые тезисы об "агрессивной России". Во главу угла поставлена поддержка Украины, куда действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел (Элина Валтонен - ред.) поспешила совершить свой первый визит в новом качестве. При этом какой-либо нацеленности финского председательства на конструктивное сотрудничество по продвижению объединительной повестки мы пока не наблюдаем", - сказал Кузнецов. Посол выразил надежду, что декларируемое финнами желание сохранить дееспособность ОБСЕ хотя бы как единственной общеевропейской диалоговой площадки будет подкреплено реальными шагами в этом направлении, а финское председательство не приведет к окончательной деградации и коллапсу организации.
https://ria.ru/20250129/obse-1996115398.html
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в мире, финляндия, россия, мальта, павел кузнецов, обсе
В мире, Финляндия, Россия, Мальта, Павел Кузнецов, ОБСЕ
Посол Кузнецов раскритиковал политику Финляндии в роли председателя ОБСЕ

Посол Кузнецов: Финляндия в ОБСЕ продвигает интересы только одной группы стран

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Финляндия на посту председателя ОБСЕ продвигает неконсенсусную повестку в интересах только одной группы государств-участников, заявил в интервью РИА Новости посол России в этой стране Павел Кузнецов.
Финляндия приняла председательство в ОБСЕ от Мальты 1 января 2025 года.
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"Первые шаги Финляндии в качестве председателя ОБСЕ вызывают серьезные вопросы… Забыв, что в соответствии с мандатом действующего председательства ОБСЕ его ключевой задачей является забота о консенсусном принципе принятия решений и выполнение функций "честного брокера", содействующего поддержанию взаимоуважительного диалога между всеми странами-членами, финны с энтузиазмом принялись продвигать неконсенсусную повестку в интересах лишь одной группы государств-участников", - сказал посол.
Глава дипмиссии добавил, что Финляндия, которая стояла у истоков ОБСЕ и, казалось бы, должна приложить все силы для отстаивания лежащих в основе ее работы принципов Хельсинкского заключительного акта 1975 года, на деле демонстрирует совершенно иные, конфронтационные подходы.
«
"С самого начала финского председательства мы слышим избитые тезисы об "агрессивной России". Во главу угла поставлена поддержка Украины, куда действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел (Элина Валтонен - ред.) поспешила совершить свой первый визит в новом качестве. При этом какой-либо нацеленности финского председательства на конструктивное сотрудничество по продвижению объединительной повестки мы пока не наблюдаем", - сказал Кузнецов.
Посол выразил надежду, что декларируемое финнами желание сохранить дееспособность ОБСЕ хотя бы как единственной общеевропейской диалоговой площадки будет подкреплено реальными шагами в этом направлении, а финское председательство не приведет к окончательной деградации и коллапсу организации.
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