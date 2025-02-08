https://ria.ru/20250208/evrosoyuz-1998141401.html

ЕС предупредили о последствиях из-за отключения Прибалтики от БРЭЛЛ

ЕС предупредили о последствиях из-за отключения Прибалтики от БРЭЛЛ - РИА Новости, 08.02.2025

ЕС предупредили о последствиях из-за отключения Прибалтики от БРЭЛЛ

Евросоюз серьезно пострадает из-за выхода стран Балтии из БРЭЛЛ, заявило постпредство России при ЕС в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T14:38:00+03:00

2025-02-08T14:38:00+03:00

2025-02-08T21:57:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Евросоюз серьезно пострадает из-за выхода стран Балтии из БРЭЛЛ, заявило постпредство России при ЕС в Telegram-канале."(Это. — Прим. ред.) приведет к росту цен на электроэнергию в регионе, снижению надежности работы энергосистем и дальнейшему подрыву конкурентоспособности экономики ЕС", — говорится в публикации.В ведомстве отметили, что подобное решение имеет политическую подоплеку. Дипломаты добавили, что основное бремя расчетов в результате ляжет на европейские предприятия, особенно в странах Балтии.В июле 2024-го операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).Утром в субботу были отключены последняя воздушная линия (ВЛ) 330 кВ, связывающая ОЭС Белоруссии с энергосистемами стран Балтии, и семь ВЛ и кабельно-воздушных линий 330 кВ между ОЭС Северо-Запада и энергосистемами стран Балтии, включая три линии в энергосистеме Калининградской области. Также были отключены три ВЛ 110 кВ в Калининградской энергосистеме. Таким образом, магистральная сетевая инфраструктура, соединявшая страны Балтии с ЕЭС России и составлявшая часть построенного в ЕЭС СССР электрического кольца БРЭЛЛ, перестала функционировать, объяснили в Системном операторе.

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