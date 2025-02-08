В Румынии назвали ЕС препятствием для развития стран-членов
Сенатор Шошоакэ: ЕС утратил роль защитника интересов стран-членов
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Сенатор парламента Румынии и возможный кандидат в президенты Диана Шошоакэ заявила, что Европейский Союз утратил роль защитника интересов государств-членов и стал препятствием для их суверенного развития.
Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. Осенью прошлого года политик баллотировался на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ.
"Сегодня Европейский Союз из защитника государств-членов превратился в их противника, стремясь полностью стереть их суверенитет. Сейчас ЕС — это не двигатель прогресса, а тормоз для развития, не опора, а помеха на пути стран-участниц", - сказала Шошоакэ в интервью РИА Новости.
Лидер оппозиционной политсилы "S.O.S. România", придерживающейся евроскептических позиций, выступила с жесткой критикой текущей политики Брюсселя в отношении национального суверенитета государств-членов.
Заявление прозвучало на фоне растущих дискуссий в Румынии о роли страны в Европейском Союзе в преддверии президентских выборов, запланированных на май. Действующее правительство Румынии продолжает поддерживать курс на углубление европейской интеграции.
В Румынии президентские выборы прошли в ноябре, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.
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