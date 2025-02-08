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Калининградская энергетическая система перешла в автономный режим - РИА Новости, 08.02.2025
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11:27 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/energosistema-1998123030.html
Калининградская энергетическая система перешла в автономный режим
Калининградская энергетическая система перешла в автономный режим - РИА Новости, 08.02.2025
Калининградская энергетическая система перешла в автономный режим
Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим в 6.41 (7.41 мск), сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T11:27:00+03:00
2025-02-08T11:27:00+03:00
калининградская область
белоруссия
россия
алексей беспрозванных
калининградская тэц-2
жкх
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КАЛИНИНГРАД, 8 фев — РИА Новости. Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим в 6.41 (7.41 мск), сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "В 6.41 (7.41 мск) энергосистема Калининградской области была переведена в автономный режим. Переток Литва-Калининград – 0 МВт. Спасибо за работу энергетикам. И спасибо всем, кто участвовал в масштабном проекте на протяжении этих 10 лет", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что нагрузку всех потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Они дают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения. Как ранее сообщала пресс-служба правительства, все операции будут выполняться диспетчерами Балтийского РДУ (региональное диспетчерское управление энергосистемы) по специальной программе Системного оператора с нулевым перетоком, которая обеспечит безопасность перевода и пройдет незаметно для потребителей области. Все необходимые режимные условия для перевода созданы. На электростанциях области имеется необходимый и достаточный резерв мощности, величина которого ежесуточно определяется в диспетчерском центре Системного оператора на стадии планирования. Энергосистема Калининградской области перешла на работу в автономном режиме в связи с выходом Прибалтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
https://ria.ru/20250208/brell-1998120920.html
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калининградская область, белоруссия, россия, алексей беспрозванных, калининградская тэц-2, жкх
Калининградская область, Белоруссия, Россия, Алексей Беспрозванных, Калининградская ТЭЦ-2, ЖКХ
Калининградская энергетическая система перешла в автономный режим

Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим работы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КАЛИНИНГРАД, 8 фев — РИА Новости. Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим в 6.41 (7.41 мск), сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
"В 6.41 (7.41 мск) энергосистема Калининградской области была переведена в автономный режим. Переток Литва-Калининград – 0 МВт. Спасибо за работу энергетикам. И спасибо всем, кто участвовал в масштабном проекте на протяжении этих 10 лет", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
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Глава региона уточнил, что нагрузку всех потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Они дают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения.
Как ранее сообщала пресс-служба правительства, все операции будут выполняться диспетчерами Балтийского РДУ (региональное диспетчерское управление энергосистемы) по специальной программе Системного оператора с нулевым перетоком, которая обеспечит безопасность перевода и пройдет незаметно для потребителей области.
Все необходимые режимные условия для перевода созданы. На электростанциях области имеется необходимый и достаточный резерв мощности, величина которого ежесуточно определяется в диспетчерском центре Системного оператора на стадии планирования.
Энергосистема Калининградской области перешла на работу в автономном режиме в связи с выходом Прибалтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
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Калининградская областьБелоруссияРоссияАлексей БеспрозванныхКалининградская ТЭЦ-2ЖКХ
 
 
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