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В Москве начали изымать электровелосипеды курьеров - РИА Новости, 08.02.2025
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13:14 08.02.2025 (обновлено: 14:09 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/elektrovelosipedy--1998133713.html
В Москве начали изымать электровелосипеды курьеров
В Москве начали изымать электровелосипеды курьеров - РИА Новости, 08.02.2025
В Москве начали изымать электровелосипеды курьеров
Госавтоинспекция начала изымать электровелосипеды московских курьеров, сообщает РБК со ссылкой на Межрегиональную ассоциацию курьерских служб (МАКС) и... РИА Новости, 08.02.2025
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Госавтоинспекция начала изымать электровелосипеды московских курьеров, сообщает РБК со ссылкой на Межрегиональную ассоциацию курьерских служб (МАКС) и пресс-службу сервисов доставки "Яндекса"."На штрафстоянках с начала этого года скопились сотни изъятых у курьеров электровелосипедов", — говорится в материале.В статье указано, что рейды для проверки мощности электровелосипедов курьеров начались по всей Москве, активнее всего они проходят на севере столицы.Подчеркивается, что сотрудники ГАИ проверяют скорость движения электровелосипеда, которая не должна превышать 25 километров в час. Они также обращают внимание и на мощность мотора колеса электротранспорта.&quot;В случае если проверяемое транспортное средство является мопедом, требующим прав категории М, и если такого документа нет у курьера, транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств&quot;, — рассказал изданию президент МАКС Александр Митюков.Он также добавил, что в основном изымают личные электровелосипеды, поскольку арендованные, как правило, соответствуют всем требованиям.В ноябре прошлого года в пресс-службе столичного главка МВД России сообщали, что на востоке Москвы курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем на тротуаре, после чего ребенку потребовалась госпитализация.
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москва, рбк (медиагруппа), яндекс, гибдд мвд рф, общество
Москва, РБК (медиагруппа), Яндекс, ГИБДД МВД РФ, Общество
В Москве начали изымать электровелосипеды курьеров

РБК: ГАИ начала изымать электровелосипеды московских курьеров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки сервиса "Яндекс. Еда" под дождем в Москве
Курьер службы доставки сервиса Яндекс. Еда под дождем в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Курьер службы доставки сервиса "Яндекс. Еда" под дождем в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Госавтоинспекция начала изымать электровелосипеды московских курьеров, сообщает РБК со ссылкой на Межрегиональную ассоциацию курьерских служб (МАКС) и пресс-службу сервисов доставки "Яндекса".
«
"На штрафстоянках с начала этого года скопились сотни изъятых у курьеров электровелосипедов", — говорится в материале.
В статье указано, что рейды для проверки мощности электровелосипедов курьеров начались по всей Москве, активнее всего они проходят на севере столицы.
Подчеркивается, что сотрудники ГАИ проверяют скорость движения электровелосипеда, которая не должна превышать 25 километров в час. Они также обращают внимание и на мощность мотора колеса электротранспорта.
«

"В случае если проверяемое транспортное средство является мопедом, требующим прав категории М, и если такого документа нет у курьера, транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств", — рассказал изданию президент МАКС Александр Митюков.

Он также добавил, что в основном изымают личные электровелосипеды, поскольку арендованные, как правило, соответствуют всем требованиям.
В ноябре прошлого года в пресс-службе столичного главка МВД России сообщали, что на востоке Москвы курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем на тротуаре, после чего ребенку потребовалась госпитализация.
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