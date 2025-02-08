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В Румынии заявили, что экономика Европы трещит по швам - РИА Новости, 08.02.2025
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04:43 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/ekonomika-1998101414.html
В Румынии заявили, что экономика Европы трещит по швам
В Румынии заявили, что экономика Европы трещит по швам - РИА Новости, 08.02.2025
В Румынии заявили, что экономика Европы трещит по швам
Экономика Европы трещит по швам из-за затрат на поддержку Украины и введения антироссийских санкций, заявила в интервью РИА Новости возможный кандидат в... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T04:43:00+03:00
2025-02-08T04:43:00+03:00
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КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Экономика Европы трещит по швам из-за затрат на поддержку Украины и введения антироссийских санкций, заявила в интервью РИА Новости возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента от этой страны Диана Шошоакэ. Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. Осенью прошлого года политик баллотировался на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ. "Европейская экономика трещит по швам под тяжестью затрат на Украину и санкционной политики. Этот путь ведет к краху, и рано или поздно Европе придется остановить этот бесперспективный курс", - сказала политик. В Румынии президентские выборы прошли в ноябре, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.
https://ria.ru/20250102/rumyniya-1992324268.html
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в мире, румыния, украина, европа, кэлин джеорджеску, европарламент, нато
В мире, Румыния, Украина, Европа, Кэлин Джеорджеску, Европарламент, НАТО
В Румынии заявили, что экономика Европы трещит по швам

Шошоакэ: экономика Европы трещит по швам из-за затрат на Украину и санкций

© AP Photo / Jean-Francois BadiasДиана Шошоакэ во время заседания Европарламента
Диана Шошоакэ во время заседания Европарламента - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Диана Шошоакэ во время заседания Европарламента. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Экономика Европы трещит по швам из-за затрат на поддержку Украины и введения антироссийских санкций, заявила в интервью РИА Новости возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента от этой страны Диана Шошоакэ.
Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. Осенью прошлого года политик баллотировался на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Джеорджеску обжаловал в ЕСПЧ решение КС об отмене выборов в Румынии
2 января, 15:49
"Европейская экономика трещит по швам под тяжестью затрат на Украину и санкционной политики. Этот путь ведет к краху, и рано или поздно Европе придется остановить этот бесперспективный курс", - сказала политик.
В Румынии президентские выборы прошли в ноябре, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.
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В миреРумынияУкраинаЕвропаКэлин ДжеорджескуЕвропарламентНАТО
 
 
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