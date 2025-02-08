В Румынии заявили, что экономика Европы трещит по швам
Шошоакэ: экономика Европы трещит по швам из-за затрат на Украину и санкций
© AP Photo / Jean-Francois BadiasДиана Шошоакэ во время заседания Европарламента
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Диана Шошоакэ во время заседания Европарламента. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Экономика Европы трещит по швам из-за затрат на поддержку Украины и введения антироссийских санкций, заявила в интервью РИА Новости возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента от этой страны Диана Шошоакэ.
Шошоакэ известна в Румынии своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. Осенью прошлого года политик баллотировался на пост президента страны, однако Конституционный суд Румынии аннулировал регистрацию Шошоакэ.
"Европейская экономика трещит по швам под тяжестью затрат на Украину и санкционной политики. Этот путь ведет к краху, и рано или поздно Европе придется остановить этот бесперспективный курс", - сказала политик.
В Румынии президентские выборы прошли в ноябре, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Правительство страны постановило, что выборы будут проведены заново, первый тур запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что снова будет баллотироваться в президенты.