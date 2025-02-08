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В Ростовской области произошло смертельное ДТП с двумя иномарками - РИА Новости, 08.02.2025
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19:10 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/dtp-1998181087.html
В Ростовской области произошло смертельное ДТП с двумя иномарками
В Ростовской области произошло смертельное ДТП с двумя иномарками - РИА Новости, 08.02.2025
В Ростовской области произошло смертельное ДТП с двумя иномарками
Один человек погиб, еще один доставлен в больницу с травмами в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T19:10:00+03:00
2025-02-08T19:10:00+03:00
происшествия
авто
ростовская область
аксай
новочеркасск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев – РИА Новости. Один человек погиб, еще один доставлен в больницу с травмами в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Уточняется, что авария случилась около 10.50 мск на 12 километре автодороги Аксай - Большой Лог - Новочеркасск. Водитель, управляя автомобилем Honda Airwave, по предварительным данным, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Belgee. "В результате ДТП пассажир автомобиля Honda Airwave… скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель автомобиля Honda Airwave с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20250126/dtp-1995552847.html
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происшествия, авто, ростовская область, аксай, новочеркасск
Происшествия, Авто, Ростовская область, Аксай, Новочеркасск
В Ростовской области произошло смертельное ДТП с двумя иномарками

В результате ДТП в Ростовской области один человек погиб, еще один пострадал

© Фото : пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской областиДТП на 12 километре автодороги Аксай - Большой Лог - Новочеркасск
ДТП на 12 километре автодороги Аксай - Большой Лог - Новочеркасск - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области
ДТП на 12 километре автодороги Аксай - Большой Лог - Новочеркасск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев – РИА Новости. Один человек погиб, еще один доставлен в больницу с травмами в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Уточняется, что авария случилась около 10.50 мск на 12 километре автодороги Аксай - Большой Лог - Новочеркасск. Водитель, управляя автомобилем Honda Airwave, по предварительным данным, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Belgee.
«
"В результате ДТП пассажир автомобиля Honda Airwave… скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель автомобиля Honda Airwave с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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ПроисшествияАвтоРостовская областьАксайНовочеркасск
 
 
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