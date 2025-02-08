В Ростовской области произошло смертельное ДТП с двумя иномарками
В результате ДТП в Ростовской области один человек погиб, еще один пострадал
© Фото : пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской областиДТП на 12 километре автодороги Аксай - Большой Лог - Новочеркасск
© Фото : пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области
ДТП на 12 километре автодороги Аксай - Большой Лог - Новочеркасск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев – РИА Новости. Один человек погиб, еще один доставлен в больницу с травмами в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Уточняется, что авария случилась около 10.50 мск на 12 километре автодороги Аксай - Большой Лог - Новочеркасск. Водитель, управляя автомобилем Honda Airwave, по предварительным данным, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Belgee.
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"В результате ДТП пассажир автомобиля Honda Airwave… скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель автомобиля Honda Airwave с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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