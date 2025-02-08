https://ria.ru/20250208/dtp-1998181087.html

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с двумя иномарками

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с двумя иномарками - РИА Новости, 08.02.2025

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с двумя иномарками

Один человек погиб, еще один доставлен в больницу с травмами в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T19:10:00+03:00

2025-02-08T19:10:00+03:00

2025-02-08T19:10:00+03:00

происшествия

авто

ростовская область

аксай

новочеркасск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998180559_12:0:960:533_1920x0_80_0_0_b2189cf08aaa49785519528187f46c97.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев – РИА Новости. Один человек погиб, еще один доставлен в больницу с травмами в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Уточняется, что авария случилась около 10.50 мск на 12 километре автодороги Аксай - Большой Лог - Новочеркасск. Водитель, управляя автомобилем Honda Airwave, по предварительным данным, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Belgee. "В результате ДТП пассажир автомобиля Honda Airwave… скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель автомобиля Honda Airwave с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20250126/dtp-1995552847.html

ростовская область

аксай

новочеркасск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ростовская область, аксай, новочеркасск