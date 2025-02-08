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Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в КБР увеличилось - РИА Новости, 08.02.2025
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14:29 08.02.2025 (обновлено: 14:39 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/dtp-1998139880.html
Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в КБР увеличилось
Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в КБР увеличилось - РИА Новости, 08.02.2025
Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в КБР увеличилось
Число пострадавших в результате ДТП с участием рейсового автобуса, двух грузовиков и легковушки в Зольском районе Кабардино-Балкарии выросло до пяти, двое из... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T14:29:00+03:00
2025-02-08T14:39:00+03:00
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
зольский район
ford motor
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НАЛЬЧИК, 8 фев – РИА Новости. Число пострадавших в результате ДТП с участием рейсового автобуса, двух грузовиков и легковушки в Зольском районе Кабардино-Балкарии выросло до пяти, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил региональный минздрав.Ранее МВД по КБР сообщило, что утром в субботу на автодороге "Обход г. Пятигорска" в Зольском районе произошло столкновение четырех попутно двигавшихся транспортных средств - рейсового автобуса марки Neoplan, следовавшего по маршруту "Москва-Назрань" с девятью пассажирами, грузового тягача Merсedes-Benz ACTROS, Камаза и легкового автомобиля Ford Focus. В результате аварии в лечебное учреждение доставлены 4 человека: водитель автобуса и два его пассажира, а также водитель легкового автомобиля."В результате ДТП, произошедшего в Зольском районе КБР, в медицинские организации республики доставлено 5 человек. В настоящее время 4 пострадавших находятся в Республиканской клинической больнице (РКБ), один из которых в тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии", - говорится в сообщении.Состояние троих пациентов оценивается как средней тяжести, они получают помощь в травматологическом отделении и отделении сочетанной травмы."Один пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации ЦРБ Зольского района, к нему уже прибыла реанимационная бригада санавиации Кабардино-Балкарского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Решается вопрос о его транспортировке в РКБ" - уточняет минздрав.По его данным, вопросы оказания медпомощи пострадавшим контролирует министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, который находится на постоянной связи с минздравом Ингушетии.
https://ria.ru/20250203/dtp-1997167426.html
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происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), зольский район, ford motor
Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Зольский район, Ford Motor
Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в КБР увеличилось

Число пострадавших в ДТП с автобусом в КБР выросло до 5, 2 в тяжелом состоянии

© Фото : МВД по КБР/TelegramМесто ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля в Зольском районе Кабардино-Балкарии
Место ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля в Зольском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : МВД по КБР/Telegram
Место ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля в Зольском районе Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 8 фев – РИА Новости. Число пострадавших в результате ДТП с участием рейсового автобуса, двух грузовиков и легковушки в Зольском районе Кабардино-Балкарии выросло до пяти, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил региональный минздрав.
Ранее МВД по КБР сообщило, что утром в субботу на автодороге "Обход г. Пятигорска" в Зольском районе произошло столкновение четырех попутно двигавшихся транспортных средств - рейсового автобуса марки Neoplan, следовавшего по маршруту "Москва-Назрань" с девятью пассажирами, грузового тягача Merсedes-Benz ACTROS, Камаза и легкового автомобиля Ford Focus. В результате аварии в лечебное учреждение доставлены 4 человека: водитель автобуса и два его пассажира, а также водитель легкового автомобиля.
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"В результате ДТП, произошедшего в Зольском районе КБР, в медицинские организации республики доставлено 5 человек. В настоящее время 4 пострадавших находятся в Республиканской клинической больнице (РКБ), один из которых в тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии", - говорится в сообщении.
Состояние троих пациентов оценивается как средней тяжести, они получают помощь в травматологическом отделении и отделении сочетанной травмы.
"Один пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации ЦРБ Зольского района, к нему уже прибыла реанимационная бригада санавиации Кабардино-Балкарского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Решается вопрос о его транспортировке в РКБ" - уточняет минздрав.
По его данным, вопросы оказания медпомощи пострадавшим контролирует министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, который находится на постоянной связи с минздравом Ингушетии.
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ПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)Зольский районFord Motor
 
 
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