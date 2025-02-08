https://ria.ru/20250208/dtp-1998139880.html

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в КБР увеличилось

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в КБР увеличилось - РИА Новости, 08.02.2025

Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в КБР увеличилось

Число пострадавших в результате ДТП с участием рейсового автобуса, двух грузовиков и легковушки в Зольском районе Кабардино-Балкарии выросло до пяти, двое из... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T14:29:00+03:00

2025-02-08T14:29:00+03:00

2025-02-08T14:39:00+03:00

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

зольский район

ford motor

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НАЛЬЧИК, 8 фев – РИА Новости. Число пострадавших в результате ДТП с участием рейсового автобуса, двух грузовиков и легковушки в Зольском районе Кабардино-Балкарии выросло до пяти, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил региональный минздрав.Ранее МВД по КБР сообщило, что утром в субботу на автодороге "Обход г. Пятигорска" в Зольском районе произошло столкновение четырех попутно двигавшихся транспортных средств - рейсового автобуса марки Neoplan, следовавшего по маршруту "Москва-Назрань" с девятью пассажирами, грузового тягача Merсedes-Benz ACTROS, Камаза и легкового автомобиля Ford Focus. В результате аварии в лечебное учреждение доставлены 4 человека: водитель автобуса и два его пассажира, а также водитель легкового автомобиля."В результате ДТП, произошедшего в Зольском районе КБР, в медицинские организации республики доставлено 5 человек. В настоящее время 4 пострадавших находятся в Республиканской клинической больнице (РКБ), один из которых в тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии", - говорится в сообщении.Состояние троих пациентов оценивается как средней тяжести, они получают помощь в травматологическом отделении и отделении сочетанной травмы."Один пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации ЦРБ Зольского района, к нему уже прибыла реанимационная бригада санавиации Кабардино-Балкарского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Решается вопрос о его транспортировке в РКБ" - уточняет минздрав.По его данным, вопросы оказания медпомощи пострадавшим контролирует министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, который находится на постоянной связи с минздравом Ингушетии.

https://ria.ru/20250203/dtp-1997167426.html

https://ria.ru/20250206/dtp-1997681522.html

зольский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), зольский район, ford motor