Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в КБР увеличилось
Число пострадавших в ДТП с автобусом в КБР выросло до 5, 2 в тяжелом состоянии
© Фото : МВД по КБР/TelegramМесто ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля в Зольском районе Кабардино-Балкарии
Место ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля в Зольском районе Кабардино-Балкарии
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 8 фев – РИА Новости. Число пострадавших в результате ДТП с участием рейсового автобуса, двух грузовиков и легковушки в Зольском районе Кабардино-Балкарии выросло до пяти, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил региональный минздрав.
Ранее МВД по КБР сообщило, что утром в субботу на автодороге "Обход г. Пятигорска" в Зольском районе произошло столкновение четырех попутно двигавшихся транспортных средств - рейсового автобуса марки Neoplan, следовавшего по маршруту "Москва-Назрань" с девятью пассажирами, грузового тягача Merсedes-Benz ACTROS, Камаза и легкового автомобиля Ford Focus. В результате аварии в лечебное учреждение доставлены 4 человека: водитель автобуса и два его пассажира, а также водитель легкового автомобиля.
В ДТП с автобусом в Омской области пострадали два человека
3 февраля, 18:28
«
"В результате ДТП, произошедшего в Зольском районе КБР, в медицинские организации республики доставлено 5 человек. В настоящее время 4 пострадавших находятся в Республиканской клинической больнице (РКБ), один из которых в тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии", - говорится в сообщении.
Состояние троих пациентов оценивается как средней тяжести, они получают помощь в травматологическом отделении и отделении сочетанной травмы.
"Один пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации ЦРБ Зольского района, к нему уже прибыла реанимационная бригада санавиации Кабардино-Балкарского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Решается вопрос о его транспортировке в РКБ" - уточняет минздрав.
По его данным, вопросы оказания медпомощи пострадавшим контролирует министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, который находится на постоянной связи с минздравом Ингушетии.
В Иркутске маршрутка врезалась в столб, есть пострадавшие
6 февраля, 11:22