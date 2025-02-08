https://ria.ru/20250208/dtp-1998130072.html

В Кабардино-Балкарии столкнулись автобус, два грузовика и легковушка

В Кабардино-Балкарии столкнулись автобус, два грузовика и легковушка - РИА Новости, 08.02.2025

В Кабардино-Балкарии столкнулись автобус, два грузовика и легковушка

Четыре человека попали в больницу после ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легковушки в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T12:39:00+03:00

2025-02-08T12:39:00+03:00

2025-02-08T13:27:00+03:00

происшествия

зольский район

ford motor

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НАЛЬЧИК, 8 фев – РИА Новости. Четыре человека попали в больницу после ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легковушки в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД. "Около 9.20 мск в субботу на 30-м километре автодороги "Обход г. Пятигорска" в Зольском районе произошло столкновение четырех попутно двигавшихся транспортных средств - рейсового автобуса марки Neoplan, следовавшего по маршруту "Москва-Назрань" с девятью пассажирами, грузового тягача Mersedes-Benz ACTROS, Камаза и легкового автомобиля Ford Focus", - говорится в сообщении. По данным МВД, в результате аварии в лечебное учреждение доставлены водитель автобуса и два его пассажира, а также водитель легкового автомобиля. Остальные участники не пострадали. На месте работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Зольскому району, движение организовано в штатном режиме.Региональная прокуратура сообщила, что по факту аварии следственным органом проводится процессуальная проверка. "Ее ход контролирует прокуратура республики", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241103/avtobus-1981734962.html

зольский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, зольский район, ford motor, министерство внутренних дел рф (мвд россии)