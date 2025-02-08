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В Кабардино-Балкарии столкнулись автобус, два грузовика и легковушка - РИА Новости, 08.02.2025
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12:39 08.02.2025 (обновлено: 13:27 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/dtp-1998130072.html
В Кабардино-Балкарии столкнулись автобус, два грузовика и легковушка
В Кабардино-Балкарии столкнулись автобус, два грузовика и легковушка - РИА Новости, 08.02.2025
В Кабардино-Балкарии столкнулись автобус, два грузовика и легковушка
Четыре человека попали в больницу после ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легковушки в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T12:39:00+03:00
2025-02-08T13:27:00+03:00
происшествия
зольский район
ford motor
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НАЛЬЧИК, 8 фев – РИА Новости. Четыре человека попали в больницу после ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легковушки в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД. "Около 9.20 мск в субботу на 30-м километре автодороги "Обход г. Пятигорска" в Зольском районе произошло столкновение четырех попутно двигавшихся транспортных средств - рейсового автобуса марки Neoplan, следовавшего по маршруту "Москва-Назрань" с девятью пассажирами, грузового тягача Mersedes-Benz ACTROS, Камаза и легкового автомобиля Ford Focus", - говорится в сообщении. По данным МВД, в результате аварии в лечебное учреждение доставлены водитель автобуса и два его пассажира, а также водитель легкового автомобиля. Остальные участники не пострадали. На месте работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Зольскому району, движение организовано в штатном режиме.Региональная прокуратура сообщила, что по факту аварии следственным органом проводится процессуальная проверка. "Ее ход контролирует прокуратура республики", - добавили в ведомстве.
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происшествия, зольский район, ford motor, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Зольский район, Ford Motor, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Кабардино-Балкарии столкнулись автобус, два грузовика и легковушка

В КБР столкнулись автобус, две фуры и легковушка, пострадали четыре человека

© Фото : МВД по КБР/TelegramМесто ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля в Зольском районе Кабардино-Балкарии. 8 февраля 2025
Место ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля в Зольском районе Кабардино-Балкарии. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Фото : МВД по КБР/Telegram
Место ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля в Зольском районе Кабардино-Балкарии. 8 февраля 2025
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НАЛЬЧИК, 8 фев – РИА Новости. Четыре человека попали в больницу после ДТП с участием автобуса, двух грузовиков и легковушки в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное МВД.
"Около 9.20 мск в субботу на 30-м километре автодороги "Обход г. Пятигорска" в Зольском районе произошло столкновение четырех попутно двигавшихся транспортных средств - рейсового автобуса марки Neoplan, следовавшего по маршруту "Москва-Назрань" с девятью пассажирами, грузового тягача Mersedes-Benz ACTROS, Камаза и легкового автомобиля Ford Focus", - говорится в сообщении.
По данным МВД, в результате аварии в лечебное учреждение доставлены водитель автобуса и два его пассажира, а также водитель легкового автомобиля. Остальные участники не пострадали.
На месте работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Зольскому району, движение организовано в штатном режиме.
Региональная прокуратура сообщила, что по факту аварии следственным органом проводится процессуальная проверка. "Ее ход контролирует прокуратура республики", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияЗольский районFord MotorМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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