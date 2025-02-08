https://ria.ru/20250208/dnepr-1998111869.html

ВС России нанесли поражение украинской разведгруппе на берегу Днепра

ВС России нанесли поражение украинской разведгруппе на берегу Днепра - РИА Новости, 08.02.2025

ВС России нанесли поражение украинской разведгруппе на берегу Днепра

Военные уничтожили на побережье одного из островов на Днепре украинскую разведгруппу, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве. РИА Новости, 08.02.2025

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2025-02-08T09:09:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Военные уничтожили на побережье одного из островов на Днепре украинскую разведгруппу, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве. "Разведывательная группа ВСУ в составе трех человек уничтожена при попытке высадки на одном из островов на Днепре", — сказал собеседник агентства.Снятое на месте ликвидации украинских боевиков видео передано в распоряжение РИА Новости.В октябре прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что российские подразделения контролируют все острова в дельте Днепра. По его словам, украинские боевики регулярно пытаются форсировать реку и закрепиться на островах, но все эти попытки обречены на провал.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России.Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250207/udar-1997990901.html

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Уничтожение разведывательной группы ВСУ на одном из островов на Днепре Украинская разведывательная группа в составе трех военных уничтожена на побережье одного из островов на Днепре, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве 2025-02-08T09:09 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы рф, днепр (город)