https://ria.ru/20250208/dnepr-1998111869.html
ВС России нанесли поражение украинской разведгруппе на берегу Днепра
ВС России нанесли поражение украинской разведгруппе на берегу Днепра - РИА Новости, 08.02.2025
ВС России нанесли поражение украинской разведгруппе на берегу Днепра
Военные уничтожили на побережье одного из островов на Днепре украинскую разведгруппу, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T09:09:00+03:00
2025-02-08T09:09:00+03:00
2025-02-08T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Военные уничтожили на побережье одного из островов на Днепре украинскую разведгруппу, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве. "Разведывательная группа ВСУ в составе трех человек уничтожена при попытке высадки на одном из островов на Днепре", — сказал собеседник агентства.Снятое на месте ликвидации украинских боевиков видео передано в распоряжение РИА Новости.В октябре прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что российские подразделения контролируют все острова в дельте Днепра. По его словам, украинские боевики регулярно пытаются форсировать реку и закрепиться на островах, но все эти попытки обречены на провал.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России.Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение разведывательной группы ВСУ на одном из островов на Днепре
Украинская разведывательная группа в составе трех военных уничтожена на побережье одного из островов на Днепре, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве
2025-02-08T09:09
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вооруженные силы рф, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Днепр (город)
ВС России нанесли поражение украинской разведгруппе на берегу Днепра
ВС РФ нанесли поражение разведгруппе ВСУ в составе трех военных на берегу Днепра