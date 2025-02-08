Посольство Британии не признало хамство дипломата в отношении журналистки
Посольство Британии не признало хамство в инциденте с журналисткой и дипломатами
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТабличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве
Табличка на здании посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на Смоленской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ в комментарии РИА Новости отказалось признать наличие оснований для возбуждения дела по заявлению российской журналистки, пострадавшей при попытке взять интервью у британских дипломатов, и попыталось воспользоваться ситуацией для выдвижения бездоказательных обвинений против России.
Отвечая на вопрос агентства о возбужденном деле, посольство Великобритании никак не прокомментировало инцидент в аэропорту по существу. При этом возбужденное дело в диппредставительстве охарактеризовали как "так называемое", заявив, что оно якобы является российской "операцией". Никаких доказательств этих обвинений британское посольство не предоставило, вместо этого заверив, что "ничто не остановит" его дипломатов на пути содействия "интересам Великобритании во всем мире".
По данным МВД РФ, женщина обратилась в полицию с просьбой принять меры к неизвестному, причинившему ей физический и моральный вред на территории аэропорта Внуково. Со слов заявительницы, в рамках редакционного задания она осуществляла съемку и пыталась взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании, но встречавший делегацию неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник британского посольства, толкнул ее, в результате чего девушка потеряла равновесие. Полицейские направили запрос в дипмиссию Великобритании в РФ, попросив сообщить сведения о личности предполагаемого правонарушителя, в том числе его текущий дипломатический статус. Также было предложено дать объяснения по поводу происшествия. В ведомстве констатировали, что запрос был проигнорирован, ответ на него до сих пор не получен, что затрудняет объективное расследование инцидента и препятствует работе органов внутренних дел защите прав и законных интересов гражданки Российской Федерации.