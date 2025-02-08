https://ria.ru/20250208/deti-1998000355.html

Десять самых богатых детей в мире: трое из них заработали все сами

Десять самых богатых детей в мире: трое из них заработали все сами - РИА Новости, 08.02.2025

Десять самых богатых детей в мире: трое из них заработали все сами

Эти дети не просто родились с "золотой ложкой во рту" — их счета растут быстрее, чем они сами. Кто-то получил миллионы по праву рождения, кто-то — благодаря... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T08:00:00+03:00

2025-02-08T08:00:00+03:00

2025-02-08T08:00:00+03:00

кейт миддлтон

кайли дженнер

ницца

монако

альбер ii

великобритания

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Эти дети не просто родились с "золотой ложкой во рту" — их счета растут быстрее, чем они сами. Кто-то получил миллионы по праву рождения, кто-то — благодаря бизнесу родителей, а некоторые уже в детстве зарабатывают больше, чем многие взрослые за всю жизнь. Кто эти юные обладатели баснословных состояний и сколько они "весят" в мире финансов?Следят за каждым шагомШарлотта, Джордж и Луи — дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Это настоящие "золотые" наследники британской короны. Их состояние измеряется не только в миллиардах, но и во влиянии на экономику Великобритании. Хотя личных счетов у них пока нет (все управляется от имени Королевства), их ценность для страны впечатляет.Принцесса Шарлотта, которой девять лет, возглавляет список богатейших детей мира с состоянием в 5 миллиардов долларов. Принц Джордж следует за ней с 3,6 миллиардами, а маленький Луи пока скромничает — его капитал оценивается "всего" в 125 миллионов. Но не спешите жалеть младшего: его "стоимость" растет с каждым выходом в свет.Кстати, королевские дети — настоящие трендсеттеры. Достаточно Шарлотте надеть новое платье, как его копии раскупаются по всей стране. Папарацци следят за каждым их шагом, а бренды зарабатывают миллионы на их стиле.Только началоПятилетняя Сторми — дочь Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта. Это маленькая звезда, которая уже сейчас может позволить себе больше, чем большинство взрослых. Ее капитал оценивается в 726 миллионов долларов, и это только начало.Сторми регулярно появляется в соцсетях родителей, а ее фан-страницы множатся с каждым днем. Кайли шутит, что дочь может стать наследницей ее косметической империи. И кто знает, может, скоро мы увидим бренд "Stormi Cosmetics"?Это еще не всеДочь Бейонсе и Джей-Зи — не просто наследница, а уже состоявшаяся артистка. В 13 лет Блю Айви может похвастаться не только миллионами на счету, но и собственной премией "Грэмми". Она участвовала в создании саундтрека к фильму "Король Лев" — песня "Brown Skin Girl" принесла ей награду за лучшее музыкальное видео.Но это еще не все. Блю Айви уже сейчас может писать и продюсировать музыку, а все доходы от ее творчества будут принадлежать только ей, так решили Бейонсе и Джей-Зи. С такими родителями и талантом ее будущее будет блистательным.Огромный капиталДочь Ким Кардашьян и Канье Уэста в свои 11 лет уже успела стать полноценной бизнес-леди. Ким зарегистрировала на ее имя четыре товарных знака, охватывающих бьюти-индустрию, развлечения, рекламу и даже создание игрушек.Пока Норт только начинает свой путь в мире бизнеса, но ее капитал уже оценивается в 375 миллионов долларов.Колоссальное состояниеРайан Гуан, известный как Каджи, — один из самых высокооплачиваемых блогеров в мире. Его YouTube-канал, где он распаковывает игрушки и делится своими приключениями, собрал 35,5 миллионов подписчиков.Но Райан не остановился на блогинге. Вместе с родителями он открыл детскую развлекательную студию, превратив свое хобби в настоящий бизнес. Сегодня его состояние оценивается в 100 миллионов долларов. И это в свои 14 лет!Талант или наследство?Братья Влад и Ники — еще одни звезды YouTube. Их канал Vlad and Niki собрал 100 миллионов подписчиков, а талант к созданию контента явно передался им от родителей, которые сами ведут более 20 блогов.YouTube — это только часть их дохода. Влад и Ники (11 и 9 лет соответственно) заключили контракты с крупными брендами игрушек, что приносит им миллионы. Их совместное состояние оценивается в 286 миллионов долларов.Оставалась в тениВалентина — дочь актрисы Сальмы Хайек и бизнесмена Франсуа Анри Пино — не только наследница состояния, а пример того, как можно быть богатой и при этом в свои 17 лет оставаться в тени. Ее родители заранее позаботились о ее будущем, открыв счет на 12 миллионов долларов.В отличие от многих детей знаменитостей, Валентина предпочитает скромность. Девушка редко появляется в соцсетях, не демонстрирует наряды от люксовых брендов и почти не попадает в объективы папарацци. Это делает ее одной из самых загадочных наследниц современности.Тяжелый диагнозВ после рождения в 2014-м Насте, известной как Like Nastya, поставили диагноз — тяжелая форма детского церебрального паралича (ДЦП). Благодаря усилиям родителей и интенсивной реабилитации к 2 годам она смогла развиваться как обычный ребенок.Свой YouTube-канал девочка начала в 2016 году с простых видео о распаковке игрушек. Сегодня канал насчитывает 121 миллион подписчиков, видео собирают десятки миллионов просмотров. В 2024 году она заработала 28 миллионов долларов, став одной из самых высокооплачиваемых блогеров в мире.Настя вдохновляет миллионы детей и их родителей, доказывая, что даже самые сложные стартовые условия не помеха для успеха.Тайны голливудской семьиБлизнецы Нокс и Вивьен, дети звездной пары Анджелины Джоли и Брэда Питта, родились 12 июля 2008-го в Ницце. Их жизнь — это смесь голливудской роскоши и творческих амбиций.Нокс с ранних лет проявляет интерес к искусству: он увлекается фотографией, музыкой и даже успел озвучить персонажа в мультфильме "Кунг-фу Панда 3" в возрасте 5 лет.Вивьен, в свою очередь, также попробовала себя в озвучке и сыграла маленькую принцессу Аврору в фильме "Малефисента". Также она создала линию украшений "Zahara Collection", все доходы от которой идут на помощь жертвам домашнего насилия.После развода родителей в 2016-м близнецы остались с матерью, а их отношения с отцом остаются темой для обсуждений до сих пор.Совместное состояние детей приблизительно оценивается в 67,5 миллионов долларов, но подробности их жизни тщательно скрываются от публики.Жесткое правилоБлизнецы Жак и Габриэлла, дети князя Альбера II и княгини Шарлен, родились 10 декабря 2014-го и стали первыми близнецами в истории княжеской семьи Монако.Несмотря на то, что Габриэлла старше брата на две минуты, именно Жак станет наследником престола благодаря правилу мужского первородства. Он носит титул "Наследный принц Монако", а Габриэлла — "Графиня Карладес".Жак известен своим открытым и веселым характером, а Габриэлла демонстрирует более серьезный и сдержанный характер.Состояние князя Альбера II оценивается в 1 миллиард долларов, а княгини Шарлен — в 150 миллионов. Хотя точные цифры состояния детей не раскрываются, они, безусловно, унаследуют часть этого богатства.

ницца

монако

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кейт миддлтон, кайли дженнер, ницца, монако, альбер ii, великобритания