https://ria.ru/20250208/davydov-1998157544.html

Умер хирург-онколог Михаил Давыдов

Умер хирург-онколог Михаил Давыдов - РИА Новости, 08.02.2025

Умер хирург-онколог Михаил Давыдов

Хирург-онколог, экс-руководитель онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов скончался после продолжительной болезни, сообщили в НМИЦ онкологии Блохина. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T16:53:00+03:00

2025-02-08T16:53:00+03:00

2025-02-08T18:59:00+03:00

михаил давыдов

россия

онкология

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Хирург-онколог, экс-руководитель онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов скончался после продолжительной болезни, сообщили в НМИЦ онкологии Блохина. "От тяжелой продолжительной болезни скончался Михаил Иванович Давыдов — в высшей степени талантливый клиницист и талантливый хирург", — говорится в сообщении.Давыдов пришел работать в центр Блохина сразу после окончания Сеченовского университета в 1975 году в качестве ординатора, а в 2001-м был единогласно выбран коллективом и возглавил крупнейший онкоцентр страны, оставаясь в должности директора до 2017 года.Давыдов внес огромный вклад в формирование и развитие российской школы онкохирургии, его научная и практическая деятельность была посвящена разработке новых и совершенствованию существующих методов хирургического лечения пациентов с опухолями легких, пищевода, желудка и средостения. Первым в онкохирургии Давыдов стал проводить сложнейшие операции с пластикой и протезированием полых вен, легочных артерий и аорты. Совместно с академиком Акчуриным Давыдов заложил основы кардиохирургии и трансплантологии у онкологических пациентов, существенно расширив возможности лечения рака.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил давыдов, россия, онкология