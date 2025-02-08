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Умер хирург-онколог Михаил Давыдов
Умер хирург-онколог Михаил Давыдов - РИА Новости, 08.02.2025
Умер хирург-онколог Михаил Давыдов
Хирург-онколог, экс-руководитель онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов скончался после продолжительной болезни, сообщили в НМИЦ онкологии Блохина. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T16:53:00+03:00
2025-02-08T16:53:00+03:00
2025-02-08T18:59:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Хирург-онколог, экс-руководитель онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов скончался после продолжительной болезни, сообщили в НМИЦ онкологии Блохина. "От тяжелой продолжительной болезни скончался Михаил Иванович Давыдов — в высшей степени талантливый клиницист и талантливый хирург", — говорится в сообщении.Давыдов пришел работать в центр Блохина сразу после окончания Сеченовского университета в 1975 году в качестве ординатора, а в 2001-м был единогласно выбран коллективом и возглавил крупнейший онкоцентр страны, оставаясь в должности директора до 2017 года.Давыдов внес огромный вклад в формирование и развитие российской школы онкохирургии, его научная и практическая деятельность была посвящена разработке новых и совершенствованию существующих методов хирургического лечения пациентов с опухолями легких, пищевода, желудка и средостения. Первым в онкохирургии Давыдов стал проводить сложнейшие операции с пластикой и протезированием полых вен, легочных артерий и аорты. Совместно с академиком Акчуриным Давыдов заложил основы кардиохирургии и трансплантологии у онкологических пациентов, существенно расширив возможности лечения рака.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил давыдов, россия, онкология
Михаил Давыдов, Россия, Онкология
Умер хирург-онколог Михаил Давыдов
Хирург-онколог Михаил Давыдов умер после продолжительной болезни
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Хирург-онколог, экс-руководитель онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов скончался после продолжительной болезни, сообщили в НМИЦ онкологии Блохина.
«
"От тяжелой продолжительной болезни скончался Михаил Иванович Давыдов — в высшей степени талантливый клиницист и талантливый хирург", — говорится в сообщении.
Давыдов
пришел работать в центр Блохина сразу после окончания Сеченовского университета в 1975 году в качестве ординатора, а в 2001-м был единогласно выбран коллективом и возглавил крупнейший онкоцентр страны, оставаясь в должности директора до 2017 года.
Давыдов внес огромный вклад в формирование и развитие российской школы онкохирургии, его научная и практическая деятельность была посвящена разработке новых и совершенствованию существующих методов хирургического лечения пациентов с опухолями легких, пищевода, желудка и средостения.
Первым в онкохирургии Давыдов стал проводить сложнейшие операции с пластикой и протезированием полых вен, легочных артерий и аорты. Совместно с академиком Акчуриным Давыдов заложил основы кардиохирургии и трансплантологии у онкологических пациентов, существенно расширив возможности лечения рака.