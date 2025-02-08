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Мир будущего придется строить самим

Мир будущего придется строить самим - РИА Новости, 08.02.2025

Мир будущего придется строить самим

Продираясь в пробке между фыркающими железными конями, бибикая, злясь, вдыхая вредные выхлопы и огрызаясь на хитреца, который хочет всех обогнать по обочине,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T08:00:00+03:00

2025-02-08T08:00:00+03:00

2025-02-08T08:05:00+03:00

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искусственный интеллект (ии)

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Продираясь в пробке между фыркающими железными конями, бибикая, злясь, вдыхая вредные выхлопы и огрызаясь на хитреца, который хочет всех обогнать по обочине, кто из нас не мечтал о мире будущего, в котором беспилотные средства передвижения беспрепятственно едут и летят по воздуху, а ты сидишь в таком такси без водителя и, попивая клубничный смузи, читаешь Монтеня? Эта мечта стала немного ближе. Была озвучена реальная аварийность беспилотных автомобилей, которые уже больше двух лет на экспериментальной основе тестируются в России.Итак, машины без водителей совершили 92 тысячи поездок в специально выделенных зонах, проехали восемь миллионов километров и за это время попали в 36 ДТП. Много это или мало?Разработчики уточняют: во время испытаний в машине находится инженер, который может взять управление на себя, если это необходимо. Десять аварий произошли именно в таком ручном режиме управления. Остаются 26 ДТП на восемь миллионов километров, или одна авария примерно на 310 тысяч километров. Кстати, отметим для ясности, что ни один человек в этих происшествиях не пострадал, а виноват беспилотный автомобиль в авариях был всего два раза.Теперь берем средний пробег российского автомобиля в 17 тысяч километров в год, учитываем число дорожно-транспортных происшествий и получаем, что средний российский водитель попадает в одно ДТП каждые 375 тысяч километров.Народ наш в массе водит не сказать чтобы аккуратно, но все-таки мозг человека пока обгоняет искусственный интеллект. Аварийность человеческого вождения на сегодня немного ниже, чем у беспилотного. Но повод ли это, чтобы останавливаться?Ведь меньше чем за десять лет испытаний наши разработчики проделали огромный путь. Уже сейчас по улицам Москвы успешно ездит беспилотный трамвай. Возят грузы фуры без водителей по федеральной трассе Москва — Санкт-Петербург. В московском районе Ясенево можно запросто проехаться на беспилотном такси.Преимущества автомобилей без водителей очевидны — например, в грузоперевозках они сокращают стоимость перевозки на треть и избавляют людей от чудовищно утомительного труда за рулем.Умные машины требуют соответствующей инфраструктуры — автотрасс в идеальном состоянии с датчиками движения и четкой разметкой. Соответственно, развитие этой отрасли стимулирует и превращение наших дорог в комфортабельные хайвеи.Очень перспективным выглядит применение беспилотных технологий в общественном транспорте. Мы же давно привыкли, что любой самолет большую часть времени летит на автопилоте.Технологии нашего беспилотия получили огромный творческий импульс во время СВО, грех был бы не воспользоваться этими наработками в мирной жизни. Главная проблема — экспериментам с беспилотными автомобилями не хватает масштаба.Недавно президент Путин предложил открыть небо для наших беспилотников. Больше простора требуют и беспилотные автомобили. Пока их тренируют только в ограниченных зонах — казанском Иннополисе, сочинском Сириусе, московском Ясенево. Но искусственному интеллекту для обучения необходимо больше практики.Все технологические гиганты нашего времени активно развивают беспилотное автомобилестроение. Ездит по Сеулу беспилотный трамвай, работает в Эр-Рияде и Шанхае беспилотное метро. Перевозит пассажиров беспилотное аэротакси в Китае, причем китайцы уже продают эти беспилотники на экспорт.Оригинально подошли к идее беспилотного такси в Дубае. Его заказ стоит не дороже обычного. На вызов приезжает Tesla, а внутри сидит водитель — он просто следит за датчиками и в случае нештатной ситуации может перехватить управление. То есть заодно решается и проблема рабочих мест: просто таксист будущего будет не замученным, невыспавшимся трудягой с красными глазами, а высококвалифицированным сотрудником, белым воротничком.Да, у каждой новой технологии есть свои риски. В свое время люди боялись ездить на паровозах и летать на самолетах. Чем-то жутким представлялся и обычный автомобиль — кстати, именно русский писатель придумал первый его беспилотный вариант: помните страшный рассказ Александра Грина "Серый автомобиль"? А уж какой ужас наводила на наших предков подземка! Первые пассажиры от страха теряли сознание.Кстати, в большой степени наши автомобили уже используют элементы автопилота — возьмите тот же круиз-контроль. С 1 сентября правительство планировало разрешить беспилотным автомобилям ездить по некоторым дорогам без водителя. Речь пока идет только о тех трассах, которые имеют своего цифрового двойника — всю информацию о состоянии дороги, метеоусловиях и ДТП, которая подгружается в память умного автомобиля в режиме реального времени.Осталось только доработать правовую базу, чтобы она отражала особенности использования беспилотных автомобилей — определяла бы ответственного за ДТП, например, — и поле экспериментов можно расширять. Конечно, только на трассы с цифровыми двойниками и, наверное, в особом режиме, максимально безопасном для нас, обычных водителей.Кто нам построит мир будущего, если не мы сами?

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https://ria.ru/20240530/ii-1949295543.html

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аналитика, россия, москва, ясенево, искусственный интеллект (ии), автомобили, технологии, дороги, дтп