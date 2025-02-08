https://ria.ru/20250208/britanija-1998202384.html

Британского чиновника уволили из-за комментариев в WhatsApp

Британского чиновника уволили из-за комментариев в WhatsApp - РИА Новости, 08.02.2025

Британского чиновника уволили из-за комментариев в WhatsApp

Парламентский заместитель министра общественного здравоохранения Великобритании Эндрю Гвинн был уволен после оскорбительных комментариев, размещенных им в... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T22:56:00+03:00

2025-02-08T22:56:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Парламентский заместитель министра общественного здравоохранения Великобритании Эндрю Гвинн был уволен после оскорбительных комментариев, размещенных им в группе в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta*), сообщает британская газета Daily Mail. Согласно изданию, речь идет о сообщениях чиновника в группе мессенджера, созданной в 2019 году. Помимо него в ней состояли 12 советников партии лейбористов, партийных чиновников и как минимум один депутат парламента из пригорода Манчестера. "Министр-лейборист (Эндрю Гвинн - ред.) был уволен после того, как газета The Mail on Sunday (воскресное издание Daily Mail - ред.) разоблачила его расистские и сексистские сообщения... Эндрю Гвинн также высказывал антисемитские замечания и "шутил" в группе WhatsApp о том, что его избирателя "сбивает" грузовик", - говорится в публикации издания. Согласно газете, в одном из комментариев Гвинн выразил надежду на "скорую смерть" 72-летней женщины, обратившейся по вопросу, связанному с мусорными баками. Отмечается, что решение о его увольнении принял сам премьер Великобритании Кир Стармер, одновременно распорядившись о приостановке членства Гвинна в лейбористской партии. По словам представителя лейбористов, в партии занялись расследованием комментариев чиновника. Daily Mail напоминает, что ранее Гвинн уже был уличен в оскорбительных, в частности, антисемитских высказываниях еще в 2018 году.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240918/zaharova-1973343692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, великобритания, россия, манчестер, кир стармер, whatsapp inc.