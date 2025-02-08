Британского чиновника уволили из-за комментариев в WhatsApp
Daily Mail: британского замминистра уволили из-за комментариев в мессенджере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Парламентский заместитель министра общественного здравоохранения Великобритании Эндрю Гвинн был уволен после оскорбительных комментариев, размещенных им в группе в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta*), сообщает британская газета Daily Mail.
Согласно изданию, речь идет о сообщениях чиновника в группе мессенджера, созданной в 2019 году. Помимо него в ней состояли 12 советников партии лейбористов, партийных чиновников и как минимум один депутат парламента из пригорода Манчестера.
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"Министр-лейборист (Эндрю Гвинн - ред.) был уволен после того, как газета The Mail on Sunday (воскресное издание Daily Mail - ред.) разоблачила его расистские и сексистские сообщения... Эндрю Гвинн также высказывал антисемитские замечания и "шутил" в группе WhatsApp о том, что его избирателя "сбивает" грузовик", - говорится в публикации издания.
Согласно газете, в одном из комментариев Гвинн выразил надежду на "скорую смерть" 72-летней женщины, обратившейся по вопросу, связанному с мусорными баками.
Отмечается, что решение о его увольнении принял сам премьер Великобритании Кир Стармер, одновременно распорядившись о приостановке членства Гвинна в лейбористской партии. По словам представителя лейбористов, в партии занялись расследованием комментариев чиновника.
Daily Mail напоминает, что ранее Гвинн уже был уличен в оскорбительных, в частности, антисемитских высказываниях еще в 2018 году.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.