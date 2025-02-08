Рейтинг@Mail.ru
Британского чиновника уволили из-за комментариев в WhatsApp - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/britanija-1998202384.html
Британского чиновника уволили из-за комментариев в WhatsApp
Британского чиновника уволили из-за комментариев в WhatsApp - РИА Новости, 08.02.2025
Британского чиновника уволили из-за комментариев в WhatsApp
Парламентский заместитель министра общественного здравоохранения Великобритании Эндрю Гвинн был уволен после оскорбительных комментариев, размещенных им в... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T22:56:00+03:00
2025-02-08T22:56:00+03:00
в мире
технологии
великобритания
россия
манчестер
кир стармер
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:236:3073:1965_1920x0_80_0_0_7021966c8422f6721f0831af7006dc66.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Парламентский заместитель министра общественного здравоохранения Великобритании Эндрю Гвинн был уволен после оскорбительных комментариев, размещенных им в группе в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta*), сообщает британская газета Daily Mail. Согласно изданию, речь идет о сообщениях чиновника в группе мессенджера, созданной в 2019 году. Помимо него в ней состояли 12 советников партии лейбористов, партийных чиновников и как минимум один депутат парламента из пригорода Манчестера. "Министр-лейборист (Эндрю Гвинн - ред.) был уволен после того, как газета The Mail on Sunday (воскресное издание Daily Mail - ред.) разоблачила его расистские и сексистские сообщения... Эндрю Гвинн также высказывал антисемитские замечания и "шутил" в группе WhatsApp о том, что его избирателя "сбивает" грузовик", - говорится в публикации издания. Согласно газете, в одном из комментариев Гвинн выразил надежду на "скорую смерть" 72-летней женщины, обратившейся по вопросу, связанному с мусорными баками. Отмечается, что решение о его увольнении принял сам премьер Великобритании Кир Стармер, одновременно распорядившись о приостановке членства Гвинна в лейбористской партии. По словам представителя лейбористов, в партии занялись расследованием комментариев чиновника. Daily Mail напоминает, что ранее Гвинн уже был уличен в оскорбительных, в частности, антисемитских высказываниях еще в 2018 году.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240918/zaharova-1973343692.html
https://ria.ru/20250111/britaniya-1993297756.html
великобритания
россия
манчестер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881289_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b7f915a2284224a686c351ea01c0339d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, великобритания, россия, манчестер, кир стармер, whatsapp inc.
В мире, Технологии, Великобритания, Россия, Манчестер, Кир Стармер, WhatsApp Inc.
Британского чиновника уволили из-за комментариев в WhatsApp

Daily Mail: британского замминистра уволили из-за комментариев в мессенджере

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Парламентский заместитель министра общественного здравоохранения Великобритании Эндрю Гвинн был уволен после оскорбительных комментариев, размещенных им в группе в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta*), сообщает британская газета Daily Mail.
Согласно изданию, речь идет о сообщениях чиновника в группе мессенджера, созданной в 2019 году. Помимо него в ней состояли 12 советников партии лейбористов, партийных чиновников и как минимум один депутат парламента из пригорода Манчестера.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Захарова объяснила слова главы МИД Британии об "империалистическом фашизме"
18 сентября 2024, 11:31
«
"Министр-лейборист (Эндрю Гвинн - ред.) был уволен после того, как газета The Mail on Sunday (воскресное издание Daily Mail - ред.) разоблачила его расистские и сексистские сообщения... Эндрю Гвинн также высказывал антисемитские замечания и "шутил" в группе WhatsApp о том, что его избирателя "сбивает" грузовик", - говорится в публикации издания.
Согласно газете, в одном из комментариев Гвинн выразил надежду на "скорую смерть" 72-летней женщины, обратившейся по вопросу, связанному с мусорными баками.
Отмечается, что решение о его увольнении принял сам премьер Великобритании Кир Стармер, одновременно распорядившись о приостановке членства Гвинна в лейбористской партии. По словам представителя лейбористов, в партии занялись расследованием комментариев чиновника.
Daily Mail напоминает, что ранее Гвинн уже был уличен в оскорбительных, в частности, антисемитских высказываниях еще в 2018 году.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Экс-замминистра обороны Британии заподозрили в педофилии, пишут СМИ
11 января, 23:47
 
В миреТехнологииВеликобританияРоссияМанчестерКир СтармерWhatsApp Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала