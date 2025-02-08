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На Западе одной фразой отреагировали на отключение Прибалтики от БРЭЛЛ
На Западе одной фразой отреагировали на отключение Прибалтики от БРЭЛЛ - РИА Новости, 08.02.2025
На Западе одной фразой отреагировали на отключение Прибалтики от БРЭЛЛ
Лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен в социальной сети X назвал выход стран Прибалтики из БРЭЛЛ ударом самим себе. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T16:22:00+03:00
2025-02-08T16:22:00+03:00
2025-02-08T23:22:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.Лидер партии "Наследие" Дэвид Кертен в социальной сети X назвал выход стран Прибалтики из БРЭЛЛ ударом самим себе."Страны Прибалтики бьют себя в свои же собственные лица", — прокомментировал Кертен.В июле 2024 года операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).Утром в субботу были отключены последняя воздушная линия (ВЛ) 330 кВ, связывающая ОЭС Белоруссии с энергосистемами стран Балтии, и семь ВЛ и кабельно-воздушных линий 330 кВ между ОЭС Северо-Запада и энергосистемами стран Балтии, включая три линии в энергосистеме Калининградской области. Также были отключены три ВЛ 110 кВ в Калининградской энергосистеме. Таким образом, магистральная сетевая инфраструктура, соединявшая страны Балтии с ЕЭС России и составлявшая часть построенного в ЕЭС СССР электрического кольца БРЭЛЛ перестала функционировать, объяснили в Системном операторе.
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прибалтика, россия, белоруссия, в мире, великобритания
Прибалтика, Россия, Белоруссия, В мире, Великобритания
На Западе одной фразой отреагировали на отключение Прибалтики от БРЭЛЛ
Политик Кертен назвал отключение Прибалтики от БРЭЛЛ ударом самим себе