https://ria.ru/20250208/brell-1998123972.html

Минск отчитался о работе энергосистемы после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ

Минск отчитался о работе энергосистемы после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ - РИА Новости, 08.02.2025

Минск отчитался о работе энергосистемы после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ

Белорусская энергосистема стабильно работает после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), сообщает... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T11:37:00+03:00

2025-02-08T11:37:00+03:00

2025-02-08T11:37:00+03:00

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

балтия

в мире

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МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Белорусская энергосистема стабильно работает после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), сообщает пресс-служба минэнерго Белоруссии в Telegram-канале."Белорусская энергосистема продолжает стабильную и надежную работу после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.Отмечается, что 8 февраля в 10.09 мск отключением линии электропередачи 330 кВ Кингисепская - Балти №1 завершились все технологические операции по отделению Литвы, Латвии и Эстонии от параллельной работы с энергосистемами Белоруссии и России."Белорусская энергосистема продолжает синхронную работу с энергосистемой Российской Федерации в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что благодаря ранее реализованному комплексу мер по повышению устойчивости работы энергосистемы, все потребители Белоруссии надежно и бесперебойно обеспечиваются электрической и тепловой энергией в востребованных объёмах.

https://ria.ru/20250208/brell-1998120920.html

https://ria.ru/20250207/estoniya-1998035582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство энергетики рф (минэнерго россии), балтия, в мире