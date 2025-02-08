Минск отчитался о работе энергосистемы после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ
Белоруссия сообщила о штатной работе энергосистемы после выхода Балтии из БРЭЛЛ
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
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МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Белорусская энергосистема стабильно работает после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), сообщает пресс-служба минэнерго Белоруссии в Telegram-канале.
"Белорусская энергосистема продолжает стабильную и надежную работу после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Отмечается, что 8 февраля в 10.09 мск отключением линии электропередачи 330 кВ Кингисепская - Балти №1 завершились все технологические операции по отделению Литвы, Латвии и Эстонии от параллельной работы с энергосистемами Белоруссии и России.
"Белорусская энергосистема продолжает синхронную работу с энергосистемой Российской Федерации в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что благодаря ранее реализованному комплексу мер по повышению устойчивости работы энергосистемы, все потребители Белоруссии надежно и бесперебойно обеспечиваются электрической и тепловой энергией в востребованных объёмах.