Рейтинг@Mail.ru
Минск отчитался о работе энергосистемы после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ - РИА Новости, 08.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/brell-1998123972.html
Минск отчитался о работе энергосистемы после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ
Минск отчитался о работе энергосистемы после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ - РИА Новости, 08.02.2025
Минск отчитался о работе энергосистемы после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ
Белорусская энергосистема стабильно работает после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), сообщает... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T11:37:00+03:00
2025-02-08T11:37:00+03:00
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
балтия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927858057_0:303:3104:2048_1920x0_80_0_0_5be5704f33b04bd74c1a1327293447f4.jpg
МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Белорусская энергосистема стабильно работает после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), сообщает пресс-служба минэнерго Белоруссии в Telegram-канале."Белорусская энергосистема продолжает стабильную и надежную работу после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.Отмечается, что 8 февраля в 10.09 мск отключением линии электропередачи 330 кВ Кингисепская - Балти №1 завершились все технологические операции по отделению Литвы, Латвии и Эстонии от параллельной работы с энергосистемами Белоруссии и России."Белорусская энергосистема продолжает синхронную работу с энергосистемой Российской Федерации в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что благодаря ранее реализованному комплексу мер по повышению устойчивости работы энергосистемы, все потребители Белоруссии надежно и бесперебойно обеспечиваются электрической и тепловой энергией в востребованных объёмах.
https://ria.ru/20250208/brell-1998120920.html
https://ria.ru/20250207/estoniya-1998035582.html
балтия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927858057_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a34aa096e5aa653fd53a6707cf759d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство энергетики рф (минэнерго россии), балтия, в мире
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Балтия, В мире
Минск отчитался о работе энергосистемы после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ

Белоруссия сообщила о штатной работе энергосистемы после выхода Балтии из БРЭЛЛ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Белорусская энергосистема стабильно работает после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), сообщает пресс-служба минэнерго Белоруссии в Telegram-канале.
"Белорусская энергосистема продолжает стабильную и надежную работу после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Электростанция - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В СО ЕЭС прокомментировали выход стран Балтии из БРЭЛЛ
Вчера, 10:50
Отмечается, что 8 февраля в 10.09 мск отключением линии электропередачи 330 кВ Кингисепская - Балти №1 завершились все технологические операции по отделению Литвы, Латвии и Эстонии от параллельной работы с энергосистемами Белоруссии и России.
"Белорусская энергосистема продолжает синхронную работу с энергосистемой Российской Федерации в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что благодаря ранее реализованному комплексу мер по повышению устойчивости работы энергосистемы, все потребители Белоруссии надежно и бесперебойно обеспечиваются электрической и тепловой энергией в востребованных объёмах.
Вечерний Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Эстонцам посоветовали запастись наличными из-за отключения от БРЭЛЛ
7 февраля, 17:46
 
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)БалтияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала