https://ria.ru/20250208/brell-1998120920.html

В СО ЕЭС прокомментировали выход стран Балтии из БРЭЛЛ

В СО ЕЭС прокомментировали выход стран Балтии из БРЭЛЛ - РИА Новости, 08.02.2025

В СО ЕЭС прокомментировали выход стран Балтии из БРЭЛЛ

Выход стран Балтии (Эстонии, Литвы и Латвии) из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы энергосистем России и... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T10:50:00+03:00

2025-02-08T10:50:00+03:00

2025-02-08T12:23:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Выход стран Балтии (Эстонии, Литвы и Латвии) из международного электрического кольца БРЭЛЛ не повлиял на надежность совместной работы энергосистем России и Белоруссии и функционирование энергосистемы Калининградской области, сообщили в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС). В июле 2024 года операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо было названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). "Параллельная работа энергосистем России и Беларуси продолжается, на надежность совместной работы не повлиял выход стран Балтии из электрического кольца БРЭЛЛ. Единая энергосистема (ЕЭС) России и Объединенная энергетическая система (ОЭС) Беларуси имеют электрические связи по трем межгосударственным линиям электропередачи (ВЛ) 330 кВ, одной ВЛ 750 кВ, а также по линиям более низкого класса напряжения", - сказано в сообщении компании. Также в СО ЕЭС добавили, что и ЕЭС России, и энергосистема Калининградской области работают устойчиво с нормативной частотой электрического тока, соответствующей национальному стандарту ГОСТ Р по регулированию частоты. Утром в субботу были отключены последняя воздушная линия (ВЛ) 330 кВ, связывающая ОЭС Белоруссии с энергосистемами стран Балтии, и семь ВЛ и кабельно-воздушных линий 330 кВ между ОЭС Северо-Запада и энергосистемами стран Балтии, включая три линии в энергосистеме Калининградской области. Также были отключены три ВЛ 110 кВ в Калининградской энергосистеме. Таким образом, магистральная сетевая инфраструктура, соединявшая страны Балтии с ЕЭС России и составлявшая часть построенного в ЕЭС СССР электрического кольца БРЭЛЛ перестала функционировать, объяснили в Системном операторе.

https://ria.ru/20220622/litva-1797344679.html

https://ria.ru/20250207/estoniya-1998035582.html

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белоруссия, балтия, со еэс, россия, в мире