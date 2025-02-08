https://ria.ru/20250208/bpla-1998145651.html

В Вологодской области подавили беспилотник ВСУ

В Вологодской области подавили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 08.02.2025

В Вологодской области подавили беспилотник ВСУ

БПЛА самолетного типа успешно подавлен над Шекснинским районом Вологодской области, на месте падения аппарата в лесном массиве работают экстренные службы,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T15:23:00+03:00

2025-02-08T15:23:00+03:00

2025-02-08T16:13:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. БПЛА самолетного типа успешно подавлен над Шекснинским районом Вологодской области, на месте падения аппарата в лесном массиве работают экстренные службы, сообщил губернатор Георгий Филимонов."В 13.50 над Шекснинским районом зафиксирован и успешно подавлен БПЛА самолетного типа. На месте падения аппарата в лесном массиве работают экстренные службы", - написал он в Telegram-канале."Буду держать вас в курсе", - добавил Филимонов.

https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998105364.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, георгий филимонов