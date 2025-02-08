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В Вологодской области подавили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 08.02.2025
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15:23 08.02.2025 (обновлено: 16:13 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/bpla-1998145651.html
В Вологодской области подавили беспилотник ВСУ
В Вологодской области подавили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 08.02.2025
В Вологодской области подавили беспилотник ВСУ
БПЛА самолетного типа успешно подавлен над Шекснинским районом Вологодской области, на месте падения аппарата в лесном массиве работают экстренные службы,... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T15:23:00+03:00
2025-02-08T16:13:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. БПЛА самолетного типа успешно подавлен над Шекснинским районом Вологодской области, на месте падения аппарата в лесном массиве работают экстренные службы, сообщил губернатор Георгий Филимонов."В 13.50 над Шекснинским районом зафиксирован и успешно подавлен БПЛА самолетного типа. На месте падения аппарата в лесном массиве работают экстренные службы", - написал он в Telegram-канале."Буду держать вас в курсе", - добавил Филимонов.
https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998105364.html
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вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Георгий Филимонов
В Вологодской области подавили беспилотник ВСУ

В Вологодской области успешно подавлен БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. БПЛА самолетного типа успешно подавлен над Шекснинским районом Вологодской области, на месте падения аппарата в лесном массиве работают экстренные службы, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"В 13.50 над Шекснинским районом зафиксирован и успешно подавлен БПЛА самолетного типа. На месте падения аппарата в лесном массиве работают экстренные службы", - написал он в Telegram-канале.
"Буду держать вас в курсе", - добавил Филимонов.
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Вологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
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