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Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 08.02.2025

Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

БПЛА самолетного типа уничтожен над Брянской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T20:06:00+03:00

2025-02-08T20:06:00+03:00

2025-02-08T20:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. БПЛА самолетного типа уничтожен над Брянской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Наталья Макарова

происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)