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Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 08.02.2025
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
БПЛА самолетного типа уничтожен над Брянской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T20:06:00+03:00
2025-02-08T20:06:00+03:00
2025-02-08T20:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. БПЛА самолетного типа уничтожен над Брянской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
Богомаз: силы ПВО сбили над территорией Брянской области БПЛА самолетного типа