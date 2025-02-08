https://ria.ru/20250208/borisova-1997958506.html

Дитя скандала: трагичная история дочери Даны Борисовой

Дитя скандала: трагичная история дочери Даны Борисовой - РИА Новости, 08.02.2025

Дитя скандала: трагичная история дочери Даны Борисовой

История Полины Аксеновой — это история девочки, которой досталось больше, чем некоторые могут вынести. Выросшая в эпицентре родительских скандалов, она прошла... РИА Новости, 08.02.2025

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шоубиз

южная корея

дана борисова

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. История Полины Аксеновой — это история девочки, которой досталось больше, чем некоторые могут вынести. Выросшая в эпицентре родительских скандалов, она прошла через наркозависимость матери, попытки суицида и жесткие семейные конфликты. Сегодня она — студентка в Южной Корее, для которой чужая страна стала спасением от токсичной реальности российского шоу-бизнеса.Сложные отношения Борисовой и АксеноваРоман развивался стремительно: знакомство в 2005 году, совместное проживание, брак. 27 августа 2007 года в семье телеведущей Даны Борисовой и предпринимателя Максима Аксенова родилась дочь Полина. Однако уже через год после рождения ребенка отношения окончательно разрушились."Он работал в швейцарском дорогом бренде, при этом все продукты покупала я, садик Полинке и все медицинские расходы оплачивала я. Когда Полине было 3 месяца, мне пришлось выйти на работу. Мне было тяжело! Я разрываюсь между работой и младенцем, сливаю молоко в туалетах Останкино, а он и пяти копеек не даст!" — вспоминала Дана Борисова.Максим не торопился жениться и Дана фактически заставила его узаконить отношения, чтобы легализовать рождение дочери. После развода в 2008 году началась многолетняя борьба за алименты. Только в 2023 году Дана выиграла суд, который обязал Максима выплачивать 60 тысяч рублей ежемесячно, хотя тот продолжал платить только 15 тысяч.Материнство между эскортом и наркотикамиКарьера Борисовой шла под откос. Угасание популярности привело к алкогольной, а затем и наркотической зависимости. В 2020 году она шокировала публику признанием о работе в эскорте: "В моем эскортном прошлом такое случалось несколько раз. Я приезжала на встречи с мужчинами и была в таком состоянии, что трудно даже представить. Я принимала все, что могла, потому что трезвой это было бы слишком страшно и невыносимо", — делилась Борисова.В ходе видеоинтервью на платформе Premier Дана призналась, что до появления единственной дочери она сделала девять абортов. По ее словам, несколько были проведены на ранних сроках, 5-6 — под легким наркозом. Дана утверждает, что не чувствует вины, считая, что рождение этих детей могло бы разрушить ее жизнь.Психологическая война: цена родительской несостоятельностиЗависимость матери стала катастрофой для Полины. В 2017 году, на фоне проблем Даны с зависимостью, она временно переехала к отцу. Он взял на себя ответственность за воспитание дочери и ее обучение. Девочка училась в одном из английских учебных заведений и занималась теннисом. Однако вскоре после переезда у нее начались проблемы с одноклассниками и в декабре того же года Максим вернул Полину обратно к Дане, после того как ситуация стабилизировалась и та прошла лечение.В феврале 2019 года произошел очередной семейный скандал. Дана наказала дочь за неуместное поведение — ругань матом дома и на людях. Борисова урезала ей карманные расходы и запретила пользоваться интернетом. Полина собрала вещи и ушла из дома.Несколько дней она прожила у дедушки, а затем переехала к отцу. Это был настоящий бунт подростка против родительского контроля.Девочка пыталась покончить с собой, была госпитализирована прямо из школы. Она страдала от "селфхарма" — осознанного причинения себе вреда. "Есть такое понятие, как селфхарм, когда человек преднамеренно сам себе наносит вред: режет кожу или избивает себя. Моя Поля тоже от этого страдала и однажды чуть не умерла. Только благодаря помощи психологом мы наконец-то избавились от этого дерьма", — делилась Борисова.По словам телеведущей, несколько лет назад дочь переживала сложный переходный возраст, манипулировала, угрожала самоубийством и провоцировала скандалы.В 2021 году возникли слухи о грубом обращении Максима с дочерью, что вызвало новый виток напряженности в семье. Эти обвинения так и не были подтверждены, но отношения между Максимом и Полиной оставались сложными.Корея — новый дом?Переезд в Южную Корею в 2023 году стал для Полины не просто образовательным путешествием, а настоящим актом личного освобождения. Интерес к корейской культуре зрел у нее давно — язык, музыка, эстетика становились окном в абсолютно иной мир, далекий от российского медийного хаоса.Дана не просто поддержала дочь, но и активно помогала в организации переезда. "Полина всегда мечтала учиться в Корее, — призналась телеведущая. — Мы вместе искали варианты обучения, программы, изучали возможности". Для девочки, выросшей в эпицентре скандалов и семейных конфликтов, этот переезд был шансом начать все с чистого листа.Редкие встречи между матерью и дочерью — раз в год — говорят больше, чем тысячи слов. "Полина сейчас в стране своей мечты, — делилась Дана. — Она учится, развивается, находит себя. И мы стараемся поддерживать нормальные отношения, без прежних скандалов и истерик".В прошлом году Полина увеличивала губы с помощью инъекций и сделала "углы Джоли". Дана подчеркнула: "Я даю Полине много свободы, пытаясь компенсировать свое отсутствие в ее жизни. Мы все обсуждаем, и она ничего не делает "за спиной". Я знаю, что многие это не одобрят, но считаю, что лучше уж Полина сделает это под моим надзором и у хорошего специалиста, чем без моего ведома пойдет непонятно к кому. Это же подростки — они, пока своего не добьются, не успокоятся".Борисова также планирует подарить дочери ринопластику на ее совершеннолетие, чтобы исправить нос, который она унаследовала от своего отца.Беременность или PR?В январе 2025 года разразился новый семейный скандал. Дана в шутливой форме намекнула на возможную беременность дочери, что вызвало шквал слухов. Полина опровергла информацию, заявив, что ее сердце свободно.В беседе с Общественной Службой Новостей телеведущая отметила: "Послушайте, все эти разговоры о беременности Полины — это плод чьей-то больной фантазии. Я не говорила, что она ждет ребенка от корейского парня. Я просто делала предположения, но не более. Но о ее беременности всерьез я не говорила". Я понять не могу, кто придумал, что Поля в положении? У нее сейчас, как выяснилось, даже отношений нет ни с кем, о чем я сама недавно узнала. Более того, она сейчас готовится к экзаменам и ей лишний стресс не нужен", — оправдывалась Борисова. Но семейная машина скандала уже была запущена. Отец Максим Аксенов не поверил дочери и устроил телефонный разнос, что привело к очередной ссоре. После этой истории Дана особо подчеркивала, что станет впредь очень осторожно комментировать любые информационные поводы и начнет отказывать в интервью представителям СМИ.Диагноз: поколение без права на детствоИстория 17-ти летней Полины — это не просто личная драма. Это диагноз целому поколению российских звездных детей, брошенных между карьерой родителей, их зависимостями и собственными травмами, вынужденных взрослеть раньше времениСегодня Полина в Корее. Она учится, мечтает, строит планы. И, возможно, впервые в жизни у нее появился шанс стать просто человеком, а не героиней скандальных хроник. Может быть, это только начало ее большой и по-настоящему свободной истории?

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, дана борисова