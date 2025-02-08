https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998106738.html

В Волгоградской области ночью отразили атаку БПЛА

В Волгоградской области ночью отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 08.02.2025

В Волгоградской области ночью отразили атаку БПЛА

Ночью была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области, повреждений жилых объектов и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T07:27:00+03:00

2025-02-08T07:27:00+03:00

2025-02-08T07:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

волгоградская область

андрей бочаров

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ночью была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области, повреждений жилых объектов и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. "Сегодня ночью, 8 февраля, дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. Силы противопожарной службы региона и МЧС оперативно прибыли на место, пожара в результате падения обломков не возникло. Повреждений жилых объектов и пострадавших нет", - сообщил Бочаров.

https://ria.ru/20250208/minoborony-1998106510.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)