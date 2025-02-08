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В Волгоградской области ночью отразили атаку БПЛА
В Волгоградской области ночью отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 08.02.2025
В Волгоградской области ночью отразили атаку БПЛА
Ночью была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области, повреждений жилых объектов и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T07:27:00+03:00
2025-02-08T07:27:00+03:00
2025-02-08T07:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ночью была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области, повреждений жилых объектов и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. "Сегодня ночью, 8 февраля, дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. Силы противопожарной службы региона и МЧС оперативно прибыли на место, пожара в результате падения обломков не возникло. Повреждений жилых объектов и пострадавших нет", - сообщил Бочаров.
https://ria.ru/20250208/minoborony-1998106510.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области ночью отразили атаку БПЛА
Бочаров: в Волгоградской области ночью отразили атаку БПЛА