https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998105364.html

После атаки БПЛА в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна

После атаки БПЛА в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна - РИА Новости, 08.02.2025

После атаки БПЛА в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна

После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы, жильцов планируют временно разместить в лицее, сообщил в... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T06:51:00+03:00

2025-02-08T06:51:00+03:00

2025-02-08T07:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

чертковский район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы, жильцов планируют временно разместить в лицее, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь."По уточненной на 06.30 информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах. На месте работают расчеты спасателей, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей №20 имени В. П. Поляничко", — написал он.В светлое время суток специалисты приступят к восстановительным работам: газовики займутся заменой поврежденной газовой трубы в одном из домов, коммунальные службы временно закроют пленкой поврежденные оконные проемы — до момента их замены на новые. "На 10.00 в администрации Ростова-на-Дону запланировано провести внеплановое заседание комиссии по ЧС. Муниципальные комиссии начнут работу по фиксации нанесенного ущерба сегодня же", — добавил Слюсарь.Ранее Слюсарь сообщил, что города и районы Ростовской области в субботу ночью были атакованы БПЛА, налету, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, нет. По его словам, также повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий в Чертковском районе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998104639.html

https://ria.ru/20250208/spetsoperatsiya-1998103510.html

ростов-на-дону

ростовская область

чертковский район

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, чертковский район, юрий слюсарь