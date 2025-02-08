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После атаки БПЛА в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна - РИА Новости, 08.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 08.02.2025 (обновлено: 07:07 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998105364.html
После атаки БПЛА в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна
После атаки БПЛА в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна - РИА Новости, 08.02.2025
После атаки БПЛА в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна
После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы, жильцов планируют временно разместить в лицее, сообщил в... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T06:51:00+03:00
2025-02-08T07:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
чертковский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы, жильцов планируют временно разместить в лицее, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь."По уточненной на 06.30 информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах. На месте работают расчеты спасателей, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей №20 имени В. П. Поляничко", — написал он.В светлое время суток специалисты приступят к восстановительным работам: газовики займутся заменой поврежденной газовой трубы в одном из домов, коммунальные службы временно закроют пленкой поврежденные оконные проемы — до момента их замены на новые. "На 10.00 в администрации Ростова-на-Дону запланировано провести внеплановое заседание комиссии по ЧС. Муниципальные комиссии начнут работу по фиксации нанесенного ущерба сегодня же", — добавил Слюсарь.Ранее Слюсарь сообщил, что города и районы Ростовской области в субботу ночью были атакованы БПЛА, налету, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, нет. По его словам, также повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий в Чертковском районе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998104639.html
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ростов-на-дону
ростовская область
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, чертковский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Чертковский район, Юрий Слюсарь
После атаки БПЛА в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна

Слюсарь: в 14 домах в Ростове-на-Дону повреждены окна после атаки БПЛА

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. После атаки БПЛА в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы, жильцов планируют временно разместить в лицее, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«
"По уточненной на 06.30 информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах. На месте работают расчеты спасателей, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей №20 имени В. П. Поляничко", — написал он.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Краснодарский край ночью подвергся атаке украинских БПЛА
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В светлое время суток специалисты приступят к восстановительным работам: газовики займутся заменой поврежденной газовой трубы в одном из домов, коммунальные службы временно закроют пленкой поврежденные оконные проемы — до момента их замены на новые.
"На 10.00 в администрации Ростова-на-Дону запланировано провести внеплановое заседание комиссии по ЧС. Муниципальные комиссии начнут работу по фиксации нанесенного ущерба сегодня же", — добавил Слюсарь.
Ранее Слюсарь сообщил, что города и районы Ростовской области в субботу ночью были атакованы БПЛА, налету, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район, погибших и пострадавших, предварительно, нет. По его словам, также повреждены административно-бытовые здания одного из предприятий в Чертковском районе.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьЧертковский районЮрий Слюсарь
 
 
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