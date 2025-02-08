https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998104639.html

Краснодарский край ночью подвергся атаке украинских БПЛА

Краснодарский край ночью подвергся атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 08.02.2025

Краснодарский край ночью подвергся атаке украинских БПЛА

ВСУ пытались атаковать гражданские объекты на Кубани, обломками БПЛА повреждены кровля и окна пяти домов, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T06:36:00+03:00

2025-02-08T06:36:00+03:00

2025-02-08T06:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

славянский район

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ВСУ пытались атаковать гражданские объекты на Кубани, обломками БПЛА повреждены кровля и окна пяти домов, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "Очередная беспилотная атака со стороны преступного киевского режима. Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна", - написал он в Telegram-канале. Кондратьев уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы. "Важно помочь жителям оперативно восстановить свое имущество, этот вопрос поручил держать на личном контроле главе муниципалитета Роману Синяговскому", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20250208/slyusar-1998103803.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, славянский район, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины