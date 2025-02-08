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Краснодарский край ночью подвергся атаке украинских БПЛА
Краснодарский край ночью подвергся атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 08.02.2025
Краснодарский край ночью подвергся атаке украинских БПЛА
ВСУ пытались атаковать гражданские объекты на Кубани, обломками БПЛА повреждены кровля и окна пяти домов, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T06:36:00+03:00
2025-02-08T06:36:00+03:00
2025-02-08T06:36:00+03:00
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вениамин кондратьев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ВСУ пытались атаковать гражданские объекты на Кубани, обломками БПЛА повреждены кровля и окна пяти домов, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "Очередная беспилотная атака со стороны преступного киевского режима. Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна", - написал он в Telegram-канале. Кондратьев уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы. "Важно помочь жителям оперативно восстановить свое имущество, этот вопрос поручил держать на личном контроле главе муниципалитета Роману Синяговскому", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Славянский район, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
Краснодарский край ночью подвергся атаке украинских БПЛА
Кондратьев: Краснодарский край ночью атаковали БПЛА ВСУ, пострадали дома