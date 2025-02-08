https://ria.ru/20250208/bespilotniki-1998098598.html

В России создали прототип дрона с управляемым вектором тяги

В России создали прототип дрона с управляемым вектором тяги - РИА Новости, 08.02.2025

В России создали прототип дрона с управляемым вектором тяги

Прототип дрона вертикального взлета и посадки с управляемым вектором тяги изготовлен в России, сообщил РИА Новости руководитель проекта в АО "Азимут" Омар... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T03:18:00+03:00

2025-02-08T03:18:00+03:00

2025-02-08T08:20:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Прототип дрона вертикального взлета и посадки с управляемым вектором тяги изготовлен в России, сообщил РИА Новости руководитель проекта в АО "Азимут" Омар Гасанов."Аппарат представляет собой вертолет соосной схемы с управляемым вектором тяги, где устанавливается один двигатель и один редуктор. Этим он отличается от квадрокоптеров, которым требуется четыре мотора и четыре схемы управления. Ему не требуется взлетно-посадочная полоса, так как он может взлетать практически с любого места и совершать посадку на любое ровное место", — сказал Гасанов. По словам разработчика, особенностью этого аппарата станет то, что он сможет имитировать полет вертолета, ракеты или самолета."Для этого потребуется другое программное обеспечение, нужно будет обучать полетный контроллер переходить на другие режимы полета. Если эта задумка удастся, то скорость БПЛА может вырасти", — отметил руководитель проекта.Разработчик сообщил, что модульная конструкция беспилотника позволит оперативно менять функционал и адаптироваться под любые задачи."Все, кроме оптики, электроники и винтомоторной группы БПЛА, печатается на 3D-принтере. То есть производство достаточно дешевое, его можно развернуть даже на территории заказчика, если это требуется", — подчеркнул Гасанов.Создатели прототипа рассчитывают, что время полета дрона будет составлять около 15 минут с грузом до трех килограммов. Максимальная дальность — до 20 километров. Скорость полета — 20-40 километров в час. Высота полета будет составлять до двух километров.

https://ria.ru/20250123/drony-1995061299.html

https://ria.ru/20250128/rossija-1995959218.html

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