https://ria.ru/20250208/bespilotnik-1998153872.html
В белгородском селе Шелаево мужчина пострадал при ударе беспилотника
В белгородском селе Шелаево мужчина пострадал при ударе беспилотника - РИА Новости, 08.02.2025
В белгородском селе Шелаево мужчина пострадал при ударе беспилотника
Мужчина ранен в селе Шелаево в Белгородской области в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T16:37:00+03:00
2025-02-08T16:37:00+03:00
2025-02-08T16:44:00+03:00
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мужчина ранен в селе Шелаево в Белгородской области в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Шелаево в результате удара беспилотника по грузовому автомобилю ранен мужчина. Бригада скорой доставляет пострадавшего с ранениями лица и предплечья в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.Гладков добавил, что посёлок Уразово атакован несколькими дронами. Один дрон сдетонировал возле социального объекта — в здании выбиты окна, также у территории повреждён припаркованный легковой автомобиль. Вторым дроном атакован ещё один легковой автомобиль — у транспортного средства повреждено лобовое стекло."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250206/kakhovki-1997822420.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
В белгородском селе Шелаево мужчина пострадал при ударе беспилотника
В белгородском селе Шелаево мужчина пострадал при ударе дрона по грузовику