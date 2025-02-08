https://ria.ru/20250208/berbok-1998096406.html

Бербок заявила, что прекращение работы МУС "доставит радость" Путину

Бербок заявила, что прекращение работы МУС "доставит радость" Путину - РИА Новости, 08.02.2025

Бербок заявила, что прекращение работы МУС "доставит радость" Путину

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против санкций США в отношении Международного уголовного суда (МУС), министр считает, что прекращение работы МУС... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T02:06:00+03:00

2025-02-08T02:06:00+03:00

2025-02-08T05:54:00+03:00

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БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против санкций США в отношении Международного уголовного суда (МУС), министр считает, что прекращение работы МУС доставит российскому лидеру Владимиру Путину радость, говорится в релизе МИД. Ранее сообщалось, что МИД ФРГ принял к сведению заявление США о санкциях против МУС. При этом в Берлине пообещали поддерживать суд. "Если МУС сейчас не сможет продолжить свою работу, это станет одной из величайших радостей для Путина", — приводятся слова Бербок в сообщении МИД. По мнению министра, поддержка международного права и Международного уголовного суда — "это наш наивысший приоритет в области безопасности". Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам суда, а также их семьям. МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.

https://ria.ru/20250205/zaharova-1997593440.html

https://ria.ru/20250201/berbok-1996749973.html

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в мире, сша, берлин (город), анналена бербок, владимир путин, дональд трамп, международный уголовный суд, мид германии