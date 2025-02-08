https://ria.ru/20250208/berbok-1998096406.html
Бербок заявила, что прекращение работы МУС "доставит радость" Путину
Бербок заявила, что прекращение работы МУС "доставит радость" Путину - РИА Новости, 08.02.2025
Бербок заявила, что прекращение работы МУС "доставит радость" Путину
Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против санкций США в отношении Международного уголовного суда (МУС), министр считает, что прекращение работы МУС... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T02:06:00+03:00
2025-02-08T02:06:00+03:00
2025-02-08T05:54:00+03:00
в мире
сша
берлин (город)
анналена бербок
владимир путин
дональд трамп
международный уголовный суд
мид германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987017027_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb426152eae7873d33793e507e594e0d.jpg
БЕРЛИН, 8 фев - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против санкций США в отношении Международного уголовного суда (МУС), министр считает, что прекращение работы МУС доставит российскому лидеру Владимиру Путину радость, говорится в релизе МИД. Ранее сообщалось, что МИД ФРГ принял к сведению заявление США о санкциях против МУС. При этом в Берлине пообещали поддерживать суд. "Если МУС сейчас не сможет продолжить свою работу, это станет одной из величайших радостей для Путина", — приводятся слова Бербок в сообщении МИД. По мнению министра, поддержка международного права и Международного уголовного суда — "это наш наивысший приоритет в области безопасности". Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам суда, а также их семьям. МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.
https://ria.ru/20250205/zaharova-1997593440.html
https://ria.ru/20250201/berbok-1996749973.html
сша
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987017027_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf1f02fe40284196eebe919af816b741.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, берлин (город), анналена бербок, владимир путин, дональд трамп, международный уголовный суд, мид германии
В мире, США, Берлин (город), Анналена Бербок, Владимир Путин, Дональд Трамп, Международный уголовный суд, МИД Германии
Бербок заявила, что прекращение работы МУС "доставит радость" Путину
Бербок: прекращение работы МУС доставит радость Путину