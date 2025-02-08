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Российские банки снижают ставки по вкладам - РИА Новости, 08.02.2025
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10:30 08.02.2025 (обновлено: 16:12 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/banki-1998119141.html
Российские банки снижают ставки по вкладам
Российские банки снижают ставки по вкладам - РИА Новости, 08.02.2025
Российские банки снижают ставки по вкладам
Крупные банки в России продолжают снижать ставки по вкладам, при этом есть и те, кто пока не планирует менять условия по депозитам, а один игрок даже повысил... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T10:30:00+03:00
2025-02-08T16:12:00+03:00
экономика
мтс
почта банк
россельхозбанк
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Крупные банки в России продолжают снижать ставки по вкладам, при этом есть и те, кто пока не планирует менять условия по депозитам, а один игрок даже повысил доходность по вкладу-конструктору, выяснило РИА Новости, проанализировав информацию кредитных организаций.ВТБ с 4 февраля снизил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка на шесть месяцев теперь составляет 22,6% вместо 23% годовых, следует из информации на сайте кредитной организации. Россельхозбанк снизил ставки по вкладам на 0,5 процентного пункта, максимальная ставка по рублевым вкладам на три и шесть месяцев в банке снизилась до 22,5%, ранее она была 23% годовых, также изменены условия и для других вкладов, следует из данных кредитной организации. Согласно онлайн-приложению Сбербанка, снизились ставки по пополняемым вкладам на шесть месяцев на 0,75 процентного пункта, теперь максимальная ставка для клиентов с премиальной подпиской составляет 22,25% годовых, в январе она была 23%. Максимальная ставка для вкладов сроком на три месяца и больше десяти месяцев — 20,25%, на девять месяцев — 21,25%. Альфа-банк, как следует из данных на его сайте, снизил ставки по вкладам сроком до одного года в среднем на 0,5-1 процентный пункт. В пресс-службе Абсолют банка РИА Новости сообщили, что банк понизил ставки по классическому вкладу — на 0,25 процентного пункта. Кредитная организация предлагает максимальную доходность по вкладам на шесть месяцев — 22,5%, а на три месяца доходность составит 22%. Минимальная процентная ставка действует по вкладам на срок полтора-два года. "В ближайшее время корректировать ставки не планируем. При этом банк следит постоянно за ситуацией на рынке и в случае ее изменения условия могут быть скорректированы", — сказал директор департамента розничных продуктов кредитной организации Виталий Костюкевич. В Совкомбанке сообщили, что на данный момент максимальная ставка по вкладам составляет 25% годовых. Ее можно получить на сроках 24 и 36 месяцев при выполнении ряда условий. Базовая ставка же ставка на этих сроках — 22% годовых. "В январе мы понижали ставки по вкладам. &lt;...&gt; Дальнейшие решения будут зависеть от динамики портфеля и ситуации на рынке", — заявили в банке. В пресс-службе МТС Банка сообщили агентству, что банк планирует в ближайшее время пересмотреть ставки по продукту "МТС Вклад" в сторону снижения. "Последний раз МТС Банк повышал ставки по вкладу в начале декабря 2024 года — на 0,5 процентного пункта. Сейчас максимальную доходность в 22,8% годовых (23% годовых для премиальных клиентов) можно получить, разместив средства на срок шесть месяцев", — добавили там. При этом в пресс-службах Новиком банка и Почта банка сообщили, что банки пока не планируют менять условия по вкладам. Последнее изменение ставок по вкладам в Новиком банке происходило в конце ноября 2024 года, когда доходность по ним достигла 22,7%. В Почта банке максимальная доходность в размере 23% годовых действует по продукту "Добро пожаловать" на срок шесть и девять месяцев. В пресс-службе "Дом.РФ" сообщили, что банк 3 февраля повысил доходность по вкладу-конструктору "Мой дом" почти на всех сроках размещения, максимальная ставка доступна при открытии депозита на шесть месяцев — 23,2%. Согласно данным сайта ПСБ, ставки по его вкладам действуют с 19 декабря 2024 года, максимальная — 30% годовых для новых клиентов банка.
https://ria.ru/20250205/banki-1997131186.html
https://ria.ru/20241007/vklady-1976660880.html
https://ria.ru/20250208/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, мтс, почта банк, россельхозбанк
Экономика, МТС, Почта банк, Россельхозбанк
Российские банки снижают ставки по вкладам

Крупные банки в России продолжили снижать ставки по вкладам

© РИА Новости / Фото Антона Денисова Деньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Фото Антона Денисова
Деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Крупные банки в России продолжают снижать ставки по вкладам, при этом есть и те, кто пока не планирует менять условия по депозитам, а один игрок даже повысил доходность по вкладу-конструктору, выяснило РИА Новости, проанализировав информацию кредитных организаций.
ВТБ с 4 февраля снизил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка на шесть месяцев теперь составляет 22,6% вместо 23% годовых, следует из информации на сайте кредитной организации. Россельхозбанк снизил ставки по вкладам на 0,5 процентного пункта, максимальная ставка по рублевым вкладам на три и шесть месяцев в банке снизилась до 22,5%, ранее она была 23% годовых, также изменены условия и для других вкладов, следует из данных кредитной организации.
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Согласно онлайн-приложению Сбербанка, снизились ставки по пополняемым вкладам на шесть месяцев на 0,75 процентного пункта, теперь максимальная ставка для клиентов с премиальной подпиской составляет 22,25% годовых, в январе она была 23%. Максимальная ставка для вкладов сроком на три месяца и больше десяти месяцев — 20,25%, на девять месяцев — 21,25%. Альфа-банк, как следует из данных на его сайте, снизил ставки по вкладам сроком до одного года в среднем на 0,5-1 процентный пункт.
В пресс-службе Абсолют банка РИА Новости сообщили, что банк понизил ставки по классическому вкладу — на 0,25 процентного пункта. Кредитная организация предлагает максимальную доходность по вкладам на шесть месяцев — 22,5%, а на три месяца доходность составит 22%. Минимальная процентная ставка действует по вкладам на срок полтора-два года. "В ближайшее время корректировать ставки не планируем. При этом банк следит постоянно за ситуацией на рынке и в случае ее изменения условия могут быть скорректированы", — сказал директор департамента розничных продуктов кредитной организации Виталий Костюкевич.
В Совкомбанке сообщили, что на данный момент максимальная ставка по вкладам составляет 25% годовых. Ее можно получить на сроках 24 и 36 месяцев при выполнении ряда условий. Базовая ставка же ставка на этих сроках — 22% годовых. "В январе мы понижали ставки по вкладам. <...> Дальнейшие решения будут зависеть от динамики портфеля и ситуации на рынке", — заявили в банке.
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В пресс-службе МТС Банка сообщили агентству, что банк планирует в ближайшее время пересмотреть ставки по продукту "МТС Вклад" в сторону снижения. "Последний раз МТС Банк повышал ставки по вкладу в начале декабря 2024 года — на 0,5 процентного пункта. Сейчас максимальную доходность в 22,8% годовых (23% годовых для премиальных клиентов) можно получить, разместив средства на срок шесть месяцев", — добавили там.
При этом в пресс-службах Новиком банка и Почта банка сообщили, что банки пока не планируют менять условия по вкладам. Последнее изменение ставок по вкладам в Новиком банке происходило в конце ноября 2024 года, когда доходность по ним достигла 22,7%. В Почта банке максимальная доходность в размере 23% годовых действует по продукту "Добро пожаловать" на срок шесть и девять месяцев.
В пресс-службе "Дом.РФ" сообщили, что банк 3 февраля повысил доходность по вкладу-конструктору "Мой дом" почти на всех сроках размещения, максимальная ставка доступна при открытии депозита на шесть месяцев — 23,2%. Согласно данным сайта ПСБ, ставки по его вкладам действуют с 19 декабря 2024 года, максимальная — 30% годовых для новых клиентов банка.
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