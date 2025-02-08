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Посол: консульство Австрии помогло с визами родным жертв Маутхаузена - РИА Новости, 08.02.2025
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14:31 08.02.2025 (обновлено: 15:52 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/avstriya-1998140014.html
Посол: консульство Австрии помогло с визами родным жертв Маутхаузена
Посол: консульство Австрии помогло с визами родным жертв Маутхаузена - РИА Новости, 08.02.2025
Посол: консульство Австрии помогло с визами родным жертв Маутхаузена
Австрийское консульство в Москве в сжатые сроки оформило бесплатные визы для родственников жертв концлагеря Маутхаузен и организовало доставку документов им... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T14:31:00+03:00
2025-02-08T15:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
австрия
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дмитрий любинский
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Австрийское консульство в Москве в сжатые сроки оформило бесплатные визы для родственников жертв концлагеря Маутхаузен и организовало доставку документов им домой, что стало редким случаем внимания к таким вопросам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.В Австрии состоялись памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине героического побега советских военнопленных из 20-го "блока смерти" концентрационного лагеря Маутхаузен, сообщило в понедельник посольство РФ. По его словам, в рамках 80-летия Победы в текущем году российская сторона в Австрии запланировала "большую программу мероприятий, чтобы отдать дань памяти советским воинам и гражданским лицам, принесшим высшую жертву — свою жизнь — в борьбе за освобождение Австрии". Посольство РФ приглашает к участию в них и австрийскую сторону. Пока неизвестно, какая последует реакция от официальных властей, но посол отметил, что профильные НПО и группы активистов обычно в этом российскую сторону поддерживают. "Буквально на днях стартовала целая серия наших мемориальных мероприятий в Маутхаузене. И нас приятно удивило отношение консульства (Австрии - ред.) в Москве, которое в сжатые сроки не только оформило бесплатные визы по нашему обращению родственникам жертв страшного концлагеря, но даже организовало их доставку домой. Не припомню ничего подобного за последние годы, и австрийские власти заверили нас, что эта практика может быть в подобных особых случаях продолжена", - сказал посол. Дипломат добавил, что российская сторона также запланировала крупную церемонию на 30 марта в Оберварте в федеральной земле Австрии Бургенланд, неподалеку от которого Красная Армия впервые вступила на территорию Австрии в 1945 году. "Мы получили позитивную реакцию на направленные приглашения со стороны австрийского "Черного Креста" (австрийская общественная организация, которая занимается поиском солдат мировых войн и уходом за могилами - ред.), руководство которого примет участие в мероприятии. Приглашены также представители властей Бургенланда", - рассказал собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
https://ria.ru/20250116/istorik-1993936289.html
https://ria.ru/20250203/avstriya-1996938793.html
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в мире, австрия, россия, вена, дмитрий любинский, маутхаузен
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Австрия, Россия, Вена, Дмитрий Любинский, Маутхаузен
Посол: консульство Австрии помогло с визами родным жертв Маутхаузена

Дипломаты из Австрии сделали бесплатные визы для родственников жертв Маутхаузена

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНа территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии
На территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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На территории бывшего нацистского концлагеря "Маутхаузен" в Австрии. Архивное фото
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Австрийское консульство в Москве в сжатые сроки оформило бесплатные визы для родственников жертв концлагеря Маутхаузен и организовало доставку документов им домой, что стало редким случаем внимания к таким вопросам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
В Австрии состоялись памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине героического побега советских военнопленных из 20-го "блока смерти" концентрационного лагеря Маутхаузен, сообщило в понедельник посольство РФ.
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По его словам, в рамках 80-летия Победы в текущем году российская сторона в Австрии запланировала "большую программу мероприятий, чтобы отдать дань памяти советским воинам и гражданским лицам, принесшим высшую жертву — свою жизнь — в борьбе за освобождение Австрии". Посольство РФ приглашает к участию в них и австрийскую сторону. Пока неизвестно, какая последует реакция от официальных властей, но посол отметил, что профильные НПО и группы активистов обычно в этом российскую сторону поддерживают.
"Буквально на днях стартовала целая серия наших мемориальных мероприятий в Маутхаузене. И нас приятно удивило отношение консульства (Австрии - ред.) в Москве, которое в сжатые сроки не только оформило бесплатные визы по нашему обращению родственникам жертв страшного концлагеря, но даже организовало их доставку домой. Не припомню ничего подобного за последние годы, и австрийские власти заверили нас, что эта практика может быть в подобных особых случаях продолжена", - сказал посол.
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Дипломат добавил, что российская сторона также запланировала крупную церемонию на 30 марта в Оберварте в федеральной земле Австрии Бургенланд, неподалеку от которого Красная Армия впервые вступила на территорию Австрии в 1945 году.
"Мы получили позитивную реакцию на направленные приглашения со стороны австрийского "Черного Креста" (австрийская общественная организация, которая занимается поиском солдат мировых войн и уходом за могилами - ред.), руководство которого примет участие в мероприятии. Приглашены также представители властей Бургенланда", - рассказал собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
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