https://ria.ru/20250208/avstriya-1998106989.html

Вена ввела жесткую визовую блокаду, заявил посол России в Австрии

Вена ввела жесткую визовую блокаду, заявил посол России в Австрии - РИА Новости, 08.02.2025

Вена ввела жесткую визовую блокаду, заявил посол России в Австрии

Вена ввела жесткую визовую блокаду, мешая ротации сотрудников российских посольства и постпредств, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T07:32:00+03:00

2025-02-08T07:32:00+03:00

2025-02-08T07:32:00+03:00

вена

россия

москва

дмитрий любинский

обсе

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828984494_0:197:1181:861_1920x0_80_0_0_b8494bda2b2a5e34f120af0a9dbbc060.jpg

ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Вена ввела жесткую визовую блокаду, мешая ротации сотрудников российских посольства и постпредств, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Вена де-факто установила в отношении посольства, а также наших постпредств при международных организациях и ОБСЕ жесткую визовую блокаду, препятствуя осуществлению ротационных замен наших сотрудников. Более того, мы регулярно вынуждены заявлять протест по фактам грубого нарушения Веной своих международно-правовых обязательств в качестве одной из штаб-квартир ООН, а также ОБСЕ", - сказал Любинский. Собеседник агентства добавил, что Москва расценивает многочисленные случаи отказа в выдаче виз российским делегатам международных мероприятий на венской площадке "как решительно неприемлемые и серьезно подрывающие ее авторитет и востребованность" в российском планировании.

https://ria.ru/20250208/avstriya-1998097390.html

вена

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вена, россия, москва, дмитрий любинский, обсе, оон