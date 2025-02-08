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Вена ввела жесткую визовую блокаду, заявил посол России в Австрии
Вена ввела жесткую визовую блокаду, заявил посол России в Австрии - РИА Новости, 08.02.2025
Вена ввела жесткую визовую блокаду, заявил посол России в Австрии
Вена ввела жесткую визовую блокаду, мешая ротации сотрудников российских посольства и постпредств, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T07:32:00+03:00
2025-02-08T07:32:00+03:00
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Вена ввела жесткую визовую блокаду, мешая ротации сотрудников российских посольства и постпредств, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "Вена де-факто установила в отношении посольства, а также наших постпредств при международных организациях и ОБСЕ жесткую визовую блокаду, препятствуя осуществлению ротационных замен наших сотрудников. Более того, мы регулярно вынуждены заявлять протест по фактам грубого нарушения Веной своих международно-правовых обязательств в качестве одной из штаб-квартир ООН, а также ОБСЕ", - сказал Любинский. Собеседник агентства добавил, что Москва расценивает многочисленные случаи отказа в выдаче виз российским делегатам международных мероприятий на венской площадке "как решительно неприемлемые и серьезно подрывающие ее авторитет и востребованность" в российском планировании.
https://ria.ru/20250208/avstriya-1998097390.html
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вена, россия, москва, дмитрий любинский, обсе, оон
Вена, Россия, Москва, Дмитрий Любинский, ОБСЕ, ООН
Вена ввела жесткую визовую блокаду, заявил посол России в Австрии
Посол Любинский: Вена ввела жесткую визовую блокаду, мешая ротации сотрудников