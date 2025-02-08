https://ria.ru/20250208/avstriya-1998097390.html

Посол России оценил перспективы возобновления сотрудничества с Австрией

Посол России оценил перспективы возобновления сотрудничества с Австрией - РИА Новости, 08.02.2025

Посол России оценил перспективы возобновления сотрудничества с Австрией

Перспективы возобновления сотрудничества Вены и Москвы в энергетической сфере сейчас выглядят крайне неопределенными, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T02:36:00+03:00

2025-02-08T02:36:00+03:00

2025-02-08T02:36:00+03:00

экономика

вена

австрия

москва

дмитрий любинский

omv

газпром

стокгольмский арбитраж

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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Перспективы возобновления сотрудничества Вены и Москвы в энергетической сфере сейчас выглядят крайне неопределенными, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. "На данный момент перспективы возобновления сотрудничества в энергетической сфере выглядят крайне неопределенными. Украинский транзит фактически прекратил свое существование, а возможность возобновления работы "Северного потока" остается теоретической. В текущих условиях предметного диалога по этому вопросу просто не существует", - сказал дипломат. Австрийская OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году. "Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража – о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом" по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки российского газа прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем 11 декабря OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".

https://ria.ru/20250101/avstriya-1992220638.html

https://ria.ru/20250124/gaz-1995388859.html

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экономика, вена, австрия, москва, дмитрий любинский, omv, газпром, стокгольмский арбитраж, северный поток