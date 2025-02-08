Посол России оценил перспективы возобновления сотрудничества с Австрией
Посол Любинский: перспективы сотрудничества Москвы и Вены в энергетике неясные
© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииДмитрий Любинский
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Дмитрий Любинский. Архивное фото
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ВЕНА, 8 фев - РИА Новости. Перспективы возобновления сотрудничества Вены и Москвы в энергетической сфере сейчас выглядят крайне неопределенными, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"На данный момент перспективы возобновления сотрудничества в энергетической сфере выглядят крайне неопределенными. Украинский транзит фактически прекратил свое существование, а возможность возобновления работы "Северного потока" остается теоретической. В текущих условиях предметного диалога по этому вопросу просто не существует", - сказал дипломат.
Австрийская OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году.
"Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража – о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом" по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки российского газа прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств.
Затем 11 декабря OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".