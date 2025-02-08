МИД назвал атаку ВСУ на Макеевку очередным циничным преступлением Киева
МИД РФ: атака ВСУ на Макеевку — очередное циничное кровавое преступление Киева
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСгоревшие автомобили на месте обстрела в Макеевке
Сгоревшие автомобили на месте обстрела в Макеевке
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва решительно осуждает обстрел ВСУ Макеевки в ДНР, считает его преступным актом терроризма, ответственность за который несут также и власти стран Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Киев продемонстрировал свою "бесчеловечную нацистскую сущность, совершив еще одно циничное кровавое преступление".
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"Решительно осуждаем этот преступный акт терроризма. К его организации непосредственно причастны западные кураторы киевского режима, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него наряду с украинскими неонацистами несут руководящие круги стран Запада, упрямо и безответственно продолжающие накачивать ВСУ вооружениями", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
"Обстрелы населённых пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского", - заявила она.
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"Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям", - подчеркнула представитель.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что одна мирная жительница погибла, еще десять человек ранены в результате обстрела центра Макеевки со стороны ВСУ в субботу. Помимо этого, по его словам, повреждены многоквартирные дома, в зданиях выбиты окна, 15 автомобилей получили повреждения.
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