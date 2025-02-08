https://ria.ru/20250208/ataka-1998166531.html

МИД назвал атаку ВСУ на Макеевку очередным циничным преступлением Киева

МИД назвал атаку ВСУ на Макеевку очередным циничным преступлением Киева - РИА Новости, 08.02.2025

МИД назвал атаку ВСУ на Макеевку очередным циничным преступлением Киева

Москва решительно осуждает обстрел ВСУ Макеевки в ДНР, считает его преступным актом терроризма, ответственность за который несут также и власти стран Запада,... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T17:59:00+03:00

2025-02-08T17:59:00+03:00

2025-02-08T18:44:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва решительно осуждает обстрел ВСУ Макеевки в ДНР, считает его преступным актом терроризма, ответственность за который несут также и власти стран Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Киев продемонстрировал свою "бесчеловечную нацистскую сущность, совершив еще одно циничное кровавое преступление"."Решительно осуждаем этот преступный акт терроризма. К его организации непосредственно причастны западные кураторы киевского режима, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него наряду с украинскими неонацистами несут руководящие круги стран Запада, упрямо и безответственно продолжающие накачивать ВСУ вооружениями", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ."Обстрелы населённых пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского", - заявила она.Захарова добавила, что Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить произошедшее."Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям", - подчеркнула представитель.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что одна мирная жительница погибла, еще десять человек ранены в результате обстрела центра Макеевки со стороны ВСУ в субботу. Помимо этого, по его словам, повреждены многоквартирные дома, в зданиях выбиты окна, 15 автомобилей получили повреждения.

https://ria.ru/20250208/makeevka-1998150461.html

https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997804707.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, киев, россия, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, мария захарова