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МИД назвал атаку ВСУ на Макеевку очередным циничным преступлением Киева - РИА Новости, 08.02.2025
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17:59 08.02.2025 (обновлено: 18:44 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/ataka-1998166531.html
МИД назвал атаку ВСУ на Макеевку очередным циничным преступлением Киева
МИД назвал атаку ВСУ на Макеевку очередным циничным преступлением Киева - РИА Новости, 08.02.2025
МИД назвал атаку ВСУ на Макеевку очередным циничным преступлением Киева
Москва решительно осуждает обстрел ВСУ Макеевки в ДНР, считает его преступным актом терроризма, ответственность за который несут также и власти стран Запада,... РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T17:59:00+03:00
2025-02-08T18:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
киев
россия
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва решительно осуждает обстрел ВСУ Макеевки в ДНР, считает его преступным актом терроризма, ответственность за который несут также и власти стран Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Киев продемонстрировал свою "бесчеловечную нацистскую сущность, совершив еще одно циничное кровавое преступление"."Решительно осуждаем этот преступный акт терроризма. К его организации непосредственно причастны западные кураторы киевского режима, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него наряду с украинскими неонацистами несут руководящие круги стран Запада, упрямо и безответственно продолжающие накачивать ВСУ вооружениями", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ."Обстрелы населённых пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского", - заявила она.Захарова добавила, что Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить произошедшее."Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям", - подчеркнула представитель.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что одна мирная жительница погибла, еще десять человек ранены в результате обстрела центра Макеевки со стороны ВСУ в субботу. Помимо этого, по его словам, повреждены многоквартирные дома, в зданиях выбиты окна, 15 автомобилей получили повреждения.
https://ria.ru/20250208/makeevka-1998150461.html
https://ria.ru/20250207/zelenskiy-1997804707.html
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в мире, макеевка, киев, россия, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Москва, Мария Захарова
МИД назвал атаку ВСУ на Макеевку очередным циничным преступлением Киева

МИД РФ: атака ВСУ на Макеевку — очередное циничное кровавое преступление Киева

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСгоревшие автомобили на месте обстрела в Макеевке
Сгоревшие автомобили на месте обстрела в Макеевке - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сгоревшие автомобили на месте обстрела в Макеевке
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва решительно осуждает обстрел ВСУ Макеевки в ДНР, считает его преступным актом терроризма, ответственность за который несут также и власти стран Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Киев продемонстрировал свою "бесчеловечную нацистскую сущность, совершив еще одно циничное кровавое преступление".
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"Решительно осуждаем этот преступный акт терроризма. К его организации непосредственно причастны западные кураторы киевского режима, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него наряду с украинскими неонацистами несут руководящие круги стран Запада, упрямо и безответственно продолжающие накачивать ВСУ вооружениями", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
"Обстрелы населённых пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского", - заявила она.
Захарова добавила, что Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить произошедшее.
«
"Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям", - подчеркнула представитель.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что одна мирная жительница погибла, еще десять человек ранены в результате обстрела центра Макеевки со стороны ВСУ в субботу. Помимо этого, по его словам, повреждены многоквартирные дома, в зданиях выбиты окна, 15 автомобилей получили повреждения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваМария Захарова
 
 
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