https://ria.ru/20250208/asteroid-1998093357.html

Шансы на столкновение астероида 2024 YR4 с Землей выросли почти в 2,5 раза

Шансы на столкновение астероида 2024 YR4 с Землей выросли почти в 2,5 раза - РИА Новости, 08.02.2025

Шансы на столкновение астероида 2024 YR4 с Землей выросли почти в 2,5 раза

Американское космическое агентство НАСА заявило, что вероятность столкновения с Землей в 2032 году недавно открытого астероида 2024 YR4 выросла с 1 до 2,3... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T00:50:00+03:00

2025-02-08T00:50:00+03:00

2025-02-08T01:04:00+03:00

наука

космос - риа наука

земля

чили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144862/57/1448625734_393:0:4964:2571_1920x0_80_0_0_1dade84197c3b662b3ca8fa36a9b314f.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА заявило, что вероятность столкновения с Землей в 2032 году недавно открытого астероида 2024 YR4 выросла с 1 до 2,3 процента."Хотя вероятность столкновения по-прежнему крайне мала, дополнительные наблюдения и анализ астероида 2024 YR4 показывают, что вероятность его столкновения с Землей возросла до 2,3 процента", — говорится в публикации на официальном портале агентства.В марте 2025 года американские астрономы планируют провести наблюдение за астероидом с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", чтобы более точно узнать его размеры.НАСА 30 января сообщило, что открытый в декабре 2024 YR4 — пока единственный астероид, вероятность столкновения которого с Землей превышает один процент. По данным агентства, диаметр астероида может достигать 90 метров.Ранее астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий заявил РИА Новости, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с нашей планетой в 2032 году, вероятность этого события на данный момент оценивается от 0,5 до 6 процентов.Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в 3-4 раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых госпитализировали.

https://ria.ru/20250130/asteroid-1996231252.html

https://ria.ru/20250130/elementy-1996225761.html

земля

чили

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, земля, чили