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Шансы на столкновение астероида 2024 YR4 с Землей выросли почти в 2,5 раза - РИА Новости, 08.02.2025
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Наука
 
00:50 08.02.2025 (обновлено: 01:04 08.02.2025)
https://ria.ru/20250208/asteroid-1998093357.html
Шансы на столкновение астероида 2024 YR4 с Землей выросли почти в 2,5 раза
Шансы на столкновение астероида 2024 YR4 с Землей выросли почти в 2,5 раза - РИА Новости, 08.02.2025
Шансы на столкновение астероида 2024 YR4 с Землей выросли почти в 2,5 раза
Американское космическое агентство НАСА заявило, что вероятность столкновения с Землей в 2032 году недавно открытого астероида 2024 YR4 выросла с 1 до 2,3... РИА Новости, 08.02.2025
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2025-02-08T01:04:00+03:00
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА заявило, что вероятность столкновения с Землей в 2032 году недавно открытого астероида 2024 YR4 выросла с 1 до 2,3 процента.&quot;Хотя вероятность столкновения по-прежнему крайне мала, дополнительные наблюдения и анализ астероида 2024 YR4 показывают, что вероятность его столкновения с Землей возросла до 2,3 процента&quot;, — говорится в публикации на официальном портале агентства.В марте 2025 года американские астрономы планируют провести наблюдение за астероидом с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", чтобы более точно узнать его размеры.НАСА 30 января сообщило, что открытый в декабре 2024 YR4 — пока единственный астероид, вероятность столкновения которого с Землей превышает один процент. По данным агентства, диаметр астероида может достигать 90 метров.Ранее астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий заявил РИА Новости, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с нашей планетой в 2032 году, вероятность этого события на данный момент оценивается от 0,5 до 6 процентов.Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в 3-4 раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых госпитализировали.
https://ria.ru/20250130/asteroid-1996231252.html
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Шансы на столкновение астероида 2024 YR4 с Землей выросли почти в 2,5 раза

НАСА: шансы на столкновение астероида 2024 YR4 с Землей выросли почти в 2,5 раза

© Fotolia / sdecoretАстероид над Землей
Астероид над Землей - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© Fotolia / sdecoret
Астероид над Землей. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА заявило, что вероятность столкновения с Землей в 2032 году недавно открытого астероида 2024 YR4 выросла с 1 до 2,3 процента.
«

"Хотя вероятность столкновения по-прежнему крайне мала, дополнительные наблюдения и анализ астероида 2024 YR4 показывают, что вероятность его столкновения с Землей возросла до 2,3 процента", — говорится в публикации на официальном портале агентства.

Астероид над Землей - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В НАСА определили вероятность падения на Землю 90-метрового астероида
30 января, 01:56
В марте 2025 года американские астрономы планируют провести наблюдение за астероидом с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", чтобы более точно узнать его размеры.
НАСА 30 января сообщило, что открытый в декабре 2024 YR4 — пока единственный астероид, вероятность столкновения которого с Землей превышает один процент. По данным агентства, диаметр астероида может достигать 90 метров.
Ранее астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий заявил РИА Новости, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с нашей планетой в 2032 году, вероятность этого события на данный момент оценивается от 0,5 до 6 процентов.
Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года на обсерватории ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в 3-4 раза больше Челябинского метеорита. Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, в свою очередь, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых госпитализировали.
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