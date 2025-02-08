https://ria.ru/20250208/arest-1998147504.html

В Ярославской области арестовали мужчину, до смерти избившего пенсионерку

В Ярославской области арестовали мужчину, до смерти избившего пенсионерку - РИА Новости, 08.02.2025

В Ярославской области арестовали мужчину, до смерти избившего пенсионерку

Житель Ярославской области заключён под стражу за избиение на улице пожилой женщины, отчего она впоследствии скончалась в больнице, сообщает УМВД по Ярославской РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T15:46:00+03:00

2025-02-08T15:46:00+03:00

2025-02-08T15:46:00+03:00

происшествия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Житель Ярославской области заключён под стражу за избиение на улице пожилой женщины, отчего она впоследствии скончалась в больнице, сообщает УМВД по Ярославской области. В соцсетях появилось видео, как в темное время суток молодой человек подходит к пожилой женщине, идущей с большой сумкой. Он что-то говорит ей, она пытается от него скрыться, а он бьёт ее, и она падает на землю. Молодой человек уходит в сторону, женщина встаёт и торопливо продолжает свой путь, но он ее догоняет и начинает избивать, в том числе и ногами. Преступника спугнула проезжающая мимо машина. УМВД по Ярославской области в субботу сообщает, что об инциденте поступило сообщение в полицию ночью 29 января. Женщина была избита на улице Спартаковской города Ростов Великий. "Правоохранителями в кратчайшие сроки был установлен и задержан местный житель 1999 года рождения. По имеющимся данным, гражданин умышленно нанес множественные удары руками и ногами женщине 1951 года рождения. Пострадавшая была госпитализирована, впоследствии скончалась в больнице", - сообщает полиция. Сообщается, что возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250130/yaroslavl-1996370353.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ярославская область