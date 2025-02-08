В Ярославской области арестовали мужчину, до смерти избившего пенсионерку
Жителя Ярославской области арестовали за избиение женщины, которая позже умерла
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Житель Ярославской области заключён под стражу за избиение на улице пожилой женщины, отчего она впоследствии скончалась в больнице, сообщает УМВД по Ярославской области.
В соцсетях появилось видео, как в темное время суток молодой человек подходит к пожилой женщине, идущей с большой сумкой. Он что-то говорит ей, она пытается от него скрыться, а он бьёт ее, и она падает на землю. Молодой человек уходит в сторону, женщина встаёт и торопливо продолжает свой путь, но он ее догоняет и начинает избивать, в том числе и ногами. Преступника спугнула проезжающая мимо машина.
УМВД по Ярославской области в субботу сообщает, что об инциденте поступило сообщение в полицию ночью 29 января. Женщина была избита на улице Спартаковской города Ростов Великий.
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"Правоохранителями в кратчайшие сроки был установлен и задержан местный житель 1999 года рождения. По имеющимся данным, гражданин умышленно нанес множественные удары руками и ногами женщине 1951 года рождения. Пострадавшая была госпитализирована, впоследствии скончалась в больнице", - сообщает полиция.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.