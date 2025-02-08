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В Ярославской области арестовали мужчину, до смерти избившего пенсионерку - РИА Новости, 08.02.2025
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15:46 08.02.2025
https://ria.ru/20250208/arest-1998147504.html
В Ярославской области арестовали мужчину, до смерти избившего пенсионерку
В Ярославской области арестовали мужчину, до смерти избившего пенсионерку - РИА Новости, 08.02.2025
В Ярославской области арестовали мужчину, до смерти избившего пенсионерку
Житель Ярославской области заключён под стражу за избиение на улице пожилой женщины, отчего она впоследствии скончалась в больнице, сообщает УМВД по Ярославской РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T15:46:00+03:00
2025-02-08T15:46:00+03:00
происшествия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Житель Ярославской области заключён под стражу за избиение на улице пожилой женщины, отчего она впоследствии скончалась в больнице, сообщает УМВД по Ярославской области. В соцсетях появилось видео, как в темное время суток молодой человек подходит к пожилой женщине, идущей с большой сумкой. Он что-то говорит ей, она пытается от него скрыться, а он бьёт ее, и она падает на землю. Молодой человек уходит в сторону, женщина встаёт и торопливо продолжает свой путь, но он ее догоняет и начинает избивать, в том числе и ногами. Преступника спугнула проезжающая мимо машина. УМВД по Ярославской области в субботу сообщает, что об инциденте поступило сообщение в полицию ночью 29 января. Женщина была избита на улице Спартаковской города Ростов Великий. "Правоохранителями в кратчайшие сроки был установлен и задержан местный житель 1999 года рождения. По имеющимся данным, гражданин умышленно нанес множественные удары руками и ногами женщине 1951 года рождения. Пострадавшая была госпитализирована, впоследствии скончалась в больнице", - сообщает полиция. Сообщается, что возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250130/yaroslavl-1996370353.html
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происшествия, ярославская область
Происшествия, Ярославская область
В Ярославской области арестовали мужчину, до смерти избившего пенсионерку

Жителя Ярославской области арестовали за избиение женщины, которая позже умерла

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Житель Ярославской области заключён под стражу за избиение на улице пожилой женщины, отчего она впоследствии скончалась в больнице, сообщает УМВД по Ярославской области.
В соцсетях появилось видео, как в темное время суток молодой человек подходит к пожилой женщине, идущей с большой сумкой. Он что-то говорит ей, она пытается от него скрыться, а он бьёт ее, и она падает на землю. Молодой человек уходит в сторону, женщина встаёт и торопливо продолжает свой путь, но он ее догоняет и начинает избивать, в том числе и ногами. Преступника спугнула проезжающая мимо машина.
УМВД по Ярославской области в субботу сообщает, что об инциденте поступило сообщение в полицию ночью 29 января. Женщина была избита на улице Спартаковской города Ростов Великий.
«
"Правоохранителями в кратчайшие сроки был установлен и задержан местный житель 1999 года рождения. По имеющимся данным, гражданин умышленно нанес множественные удары руками и ногами женщине 1951 года рождения. Пострадавшая была госпитализирована, впоследствии скончалась в больнице", - сообщает полиция.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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