https://ria.ru/20250208/antalya-1998105810.html
СМИ: предположительно россиянка упала со скалы в Анталье
СМИ: предположительно россиянка упала со скалы в Анталье - РИА Новости, 08.02.2025
СМИ: предположительно россиянка упала со скалы в Анталье
Девушка, предварительно россиянка, упала со скалы в курортной Анталье во время попытки сделать фотографию, сообщает турецкий телеканал Habertürk. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T07:00:00+03:00
2025-02-08T07:00:00+03:00
2025-02-08T07:00:00+03:00
анталья (провинция)
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АНКАРА, 8 фев - РИА Новости. Девушка, предварительно россиянка, упала со скалы в курортной Анталье во время попытки сделать фотографию, сообщает турецкий телеканал Habertürk. "Русская девушка, упавшая со скалы в Анталье, получила травмы, 28-летняя Наиля Вохидова, которая хотела сфотографироваться на скалах в районе Муратпаша, потеряла равновесие и упала на камни", - говорится в сообщении. По данным телеканала, полиция, пожарные и медицинские бригады были направлены в район после оповещения окружающих. "Вохидова, получившая травму ноги, была поднята на носилках с помощью бригады спасательных служб. Она была доставлена в больницу", - уточнил Habertürk.
https://ria.ru/20250130/turtsiya-1996460257.html
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анталья (провинция)
СМИ: предположительно россиянка упала со скалы в Анталье
Habertürk: предположительно россиянка упала со скалы в Анталье