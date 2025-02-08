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СМИ: предположительно россиянка упала со скалы в Анталье - РИА Новости, 08.02.2025
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СМИ: предположительно россиянка упала со скалы в Анталье
СМИ: предположительно россиянка упала со скалы в Анталье - РИА Новости, 08.02.2025
СМИ: предположительно россиянка упала со скалы в Анталье
Девушка, предварительно россиянка, упала со скалы в курортной Анталье во время попытки сделать фотографию, сообщает турецкий телеканал Habertürk. РИА Новости, 08.02.2025
2025-02-08T07:00:00+03:00
2025-02-08T07:00:00+03:00
анталья (провинция)
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АНКАРА, 8 фев - РИА Новости. Девушка, предварительно россиянка, упала со скалы в курортной Анталье во время попытки сделать фотографию, сообщает турецкий телеканал Habertürk. "Русская девушка, упавшая со скалы в Анталье, получила травмы, 28-летняя Наиля Вохидова, которая хотела сфотографироваться на скалах в районе Муратпаша, потеряла равновесие и упала на камни", - говорится в сообщении. По данным телеканала, полиция, пожарные и медицинские бригады были направлены в район после оповещения окружающих. "Вохидова, получившая травму ноги, была поднята на носилках с помощью бригады спасательных служб. Она была доставлена в больницу", - уточнил Habertürk.
https://ria.ru/20250130/turtsiya-1996460257.html
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анталья (провинция)
Анталья (провинция)
СМИ: предположительно россиянка упала со скалы в Анталье

Habertürk: предположительно россиянка упала со скалы в Анталье

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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АНКАРА, 8 фев - РИА Новости. Девушка, предварительно россиянка, упала со скалы в курортной Анталье во время попытки сделать фотографию, сообщает турецкий телеканал Habertürk.
"Русская девушка, упавшая со скалы в Анталье, получила травмы, 28-летняя Наиля Вохидова, которая хотела сфотографироваться на скалах в районе Муратпаша, потеряла равновесие и упала на камни", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, полиция, пожарные и медицинские бригады были направлены в район после оповещения окружающих.
"Вохидова, получившая травму ноги, была поднята на носилках с помощью бригады спасательных служб. Она была доставлена в больницу", - уточнил Habertürk.
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