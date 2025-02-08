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"Работаем в поте лица": как жители регионов спасают Черное море

"Работаем в поте лица": как жители регионов спасают Черное море - РИА Новости, 08.02.2025

"Работаем в поте лица": как жители регионов спасают Черное море

Продолжаем работу в поте лица: как жители регионов спасают Черное море

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черное море

керченский пролив

видео

волонтеры

общество

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15 декабря 2024-го грузовые судна "Волгонефть-212"и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе, в нескольких километрах от берега. В море попало значительное количество нефтепродуктов. Устраняют последствия экологической катастрофы на Черноморском побережье не только спасатели, но и волонтеры с местными жителями.

черное море

керченский пролив

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Как волонтеры спасают побережье Анапы от мазута Как волонтеры спасают побережье Анапы от мазута 2025-02-08T08:00 true PT4M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, керченский пролив, видео, волонтеры, общество, видео