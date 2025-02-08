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"Работаем в поте лица": как жители регионов спасают Черное море
"Работаем в поте лица": как жители регионов спасают Черное море - РИА Новости, 08.02.2025
"Работаем в поте лица": как жители регионов спасают Черное море
Продолжаем работу в поте лица: как жители регионов спасают Черное море
2025-02-08T08:00:00+03:00
2025-02-08T08:00:00+03:00
2025-02-08T08:00:00+03:00
черное море
керченский пролив
видео
волонтеры
общество
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15 декабря 2024-го грузовые судна "Волгонефть-212"и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе, в нескольких километрах от берега. В море попало значительное количество нефтепродуктов. Устраняют последствия экологической катастрофы на Черноморском побережье не только спасатели, но и волонтеры с местными жителями.
черное море
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как волонтеры спасают побережье Анапы от мазута
Как волонтеры спасают побережье Анапы от мазута
2025-02-08T08:00
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PT4M24S
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черное море, керченский пролив, видео, волонтеры, общество, видео
Черное море, Керченский пролив, Видео, Волонтеры, Общество
"Работаем в поте лица": как жители регионов спасают Черное море
Продолжаем работу в поте лица: как жители регионов спасают Черное море