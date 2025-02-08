https://ria.ru/20250208/altay-1997982149.html

"Мозг больше обычного". Причудливая находка на Алтае озадачила ученых

"Мозг больше обычного". Причудливая находка на Алтае озадачила ученых - РИА Новости, 08.02.2025

"Мозг больше обычного". Причудливая находка на Алтае озадачила ученых

Команда ученых из США и Китая пытается переписать историю человечества. Изучив останки, найденные полвека назад, антропологи выявили неизвестный ранее вид... РИА Новости, 08.02.2025

2025-02-08T08:00:00+03:00

2025-02-08T08:00:00+03:00

2025-02-08T09:18:00+03:00

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Команда ученых из США и Китая пытается переписать историю человечества. Изучив останки, найденные полвека назад, антропологи выявили неизвестный ранее вид древних людей. В результате может исчезнуть привычное всему миру русскоязычное название. Что за этим стоит — в материале РИА Новости.Археология и политикаВ 1970-х на участке Сюйцзяяо на севере Китая обнаружили окаменевшие фрагменты черепа, зубы, челюсти и другие части тела древних людей — всего 21 образец. Принадлежат они 16 особям, которые жили 160-200 тысяч лет назад.Решили, что это предки современного человека. В то время в ходу была гипотеза мультирегионализма, согласно которой Homo sapiens возник в разных частях планеты — отсюда якобы и разнообразие рас. Идея пользовалась популярностью у китайских патриотов, ведь она делала историю народа еще более древней. Однако в дальнейшем ученые ее опровергли.Современная наука считает, что Homo sapiens появился в Африке и затем распространился по всем континентам. При этом был не единственным разумным видом. Широко известны наши "кузены" — неандертальцы. Позже были открыты другие вымершие ветви так называемого колена гоминини — H. luzonensis, H. longi, карликовые H. floresiensis и H. naledi.В 2000-х всего по одному фрагменту пальца, обнаруженному в Денисовой пещере на Алтае, генетики выявили еще один вид. Позже к нему же отнесли челюсть, найденную на Тибетском плато в Китае. Этих вымерших людей окрестили денисовцами, но неофициально. Формального таксономического названия нет: для этого слишком мало ископаемых. Теперь это может измениться."По правилам приоритета"В недавней работе антрополог из Гавайского университета в Маноа Кристофер Бэй и его коллега из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине Ву Сюцзе еще раз пристально изучили находки, обнаруженные в Китае в 1970-х. В том числе — окаменелости с участка Сюйцзяяо. По итогам предложили считать, что все фрагменты принадлежат одному виду.На основе доступных кусочков реконструировали череп. Оказалось, он отличается от других известных видов гомининов. Главная особенность — размер. Объем коробки — 1700-1800 кубических сантиметров, тогда как у среднего современного человека — около 1450. Следовательно, мозг древних собратьев тоже был больше.Ученые придумали соответствующее название: Homo juluensis — от китайского ju lu, что переводится как "большая голова". Этим словом они хотят заменить привычное русскоязычное "денисовцы".Дело в том, что зубы, найденные на участке Сюйцзяяо, соответствуют тем, что были обнаружены на Тибетском плато — причастность тамошних останков к денисовцам подтверждена генетиками.Бэй и Ву Сюцзе, по их словам, ожидали, что идея "отменить" денисовцев "вызовет волнения" в научном сообществе. Тем не менее они продолжают настаивать на своем. "По правилам приоритета, поскольку мы дали это название, эти окаменелости следует отнести к juluensis", — заметил Бэй."Гарантий нет"Но не все ученые согласны. Палеоантрополог из Смитсоновского национального музея естественной истории Райан Макрей в интервью американским СМИ заявил, что пока еще слишком рано окончательно объединять останки денисовцев с окаменелостями из Сюйцзяяо и классифицировать их как новый вид."Основной аргумент этой команды основан на форме черепной коробки, но неизвестен ни один другой череп денисовца, который можно было бы сравнить с фрагментами Сюйцзяяо", — обратил внимание ученый.Череп, по его словам, не всегда считается образцом, доказывающим принадлежность к определенному виду. К тому же денисовцы известны преимущественно по генетическим данным, а не по ископаемым останкам, поэтому любое сравнение должно включать генетический компонент.Отметим, что Бэй и Ву — не единственные, кто желает переименовать людей из алтайской пещеры на свой лад. Так, другая группа ученых считает, что денисовцы относятся к Homo longi — в СМИ этот вид получил название "человек-дракон". Идентифицирован он по черепу, обнаруженному в Харбине. Генетические же данные неоднозначны.При этом, констатирует Макрей, первый, кто соберет достаточно доказательств, чтобы выделить денисовцев в отдельный вид, сможет окрестить его как угодно. Хотя многие западные антропологи надеются, что место обнаружения первого фрагмента сохранится в названии, нет никаких гарантий, что это произойдет. Как и 50 лет назад, древние люди — и в каком-то смысле история человечества — остаются заложниками чьих-то персональных амбиций и политических игр.

https://ria.ru/20250103/khazary-1988464152.html

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археология, история