https://ria.ru/20250207/zoloto-1997864826.html

США впервые с июня 2021 года увеличили импорт золота

США впервые с июня 2021 года увеличили импорт золота - РИА Новости, 07.02.2025

США впервые с июня 2021 года увеличили импорт золота

Ежемесячный импорт золота Соединенными Штатами после победы Дональда Трампа на выборах президента взлетел вдвое и впервые с июня 2021 года превысил 2 миллиарда... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T03:49:00+03:00

2025-02-07T03:49:00+03:00

2025-02-07T03:49:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ежемесячный импорт золота Соединенными Штатами после победы Дональда Трампа на выборах президента взлетел вдвое и впервые с июня 2021 года превысил 2 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, изучив американские статданные. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. США в ноябре прошлого года резко нарастили импорт золота - почти в два раза по сравнению со среднемесячным значением по итогам предыдущих десяти месяцев. В месячном и в годовом выражении импорт также вырос почти вдвое - до 2,16 миллиарда долларов. Таким образом, покупки этого драгметалла в ноябре стали максимальными с июня 2021 года, впервые за этот период превысив отметку в 2 миллиарда долларов. Тенденция продолжилась и в декабре: за этот месяц американцы импортировали золота уже на 3,19 миллиарда долларов - в 1,5 раза больше ноябрьских показателей и в 2,5 раза больше, чем год назад. Декабрьский импорт стал максимальным с июля 2020 года, когда он составлял 3,74 миллиарда долларов. В физическом выражении ноябрьские объемы закупок драгметалла Штатами также взлетели - практически вдвое, до максимальных с апреля 2023 года 27 тонн. А в декабре закупки выросли еще в 1,4 раза - до максимальных с июля 2020 года 38,1 тонны. За весь 2024 год покупки золота Штатами составили 15,94 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 6%. В физическом выражении импорт составил 220,2 тонны. Больше всего золота США покупали у Канады - на 4,53 миллиарда долларов, Мексики - на 2,6 миллиарда, Швейцарии - на 2 миллиарда, Колумбии - на 1,84 миллиарда и Австралии - на 1,07 миллиарда.

https://ria.ru/20250206/kitaj-1997693109.html

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, канада, мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире